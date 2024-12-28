Звёздный нападающий Аль-Хиляля сообщил о беременности жены и пол будущего ребёнка
Близок к появлению четвёртого ребёнка
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный нападающий "Аль-Хиляля" сообщил о беременности жены и пол будущего ребёнка
Неймар в соцсети Instagram со своей женой опубликовал видео с гендер-пати. На нём видно семейный праздник и беременную жену. После обратного отсчёта появился розовый дым и вылетели розовые ленты. Так бразильский нападающий узнал, что у него будет девочка.
Жена Неймара в Instagram подписала пост.
"Добро пожаловать, дочка. Пусть ты придешь с крепким здоровьем! Мы ждем тебя, чтобы еще больше пополнить нашу семью. Бог защитит нас от всего зла, Аминь", - написала жена Неймара.
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Это четвёртый ребёнок Неймара. Старшему сыну, который от Каролины Дантас, Дави Лукке уже 13 лет. В октябре 2023 года родилась дочь Мэйви от его нынешней партнёрши, которая беременна вторым ребёнком.
Благодаря мимолётным отношениям с влиятельной женщиной Амандой Кимберли родилась дочь Хелена в июле 2024 года.
В этом сезоне Неймар сыграл за "Аль-Хиляль" два матча в Лиге Чемпионов. Контракт Неймара с саудовским клубом действителен до 2025 года.
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