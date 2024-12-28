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Роналду: Клубам нужно иначе относиться к футболистам

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Роналду: Клубам нужно иначе относиться к футболистам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду соглашается с мнением, что у футболистов слишком насыщенный график матчами.

"Хочу сказать, что клубам нужно иначе относиться к футболистам. Особенно к молодым. Например, таких, как Ямаль или Беллингем. Мы понимаем, что клубы используют их таланты для достижения успеха, это нормально. Но о них нужно заботиться, а не заставлять их проводить по 70 матчей за сезон с учетом сборных.

Мне кажется, игрокам нужно тренироваться меньше, чтобы справиться с этим. Нужно тренироваться умнее, составлять работу так, чтобы выдерживать график и тренироваться меньше, но более интеллектуально, с научным подходом", - сказал Роналду.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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