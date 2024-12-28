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Бетис подарил шикарный презент фанату, пострадавшему от шторма DANA

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Крутая история

Бетис подарил шикарный презент фанату, пострадавшему от шторма DANA

ФК "Кривбас"

Новина українською

Фанат "Бетиса" Андриан опубликовал видео, в котором попросил помощи после разрушительного шторма DANA.

Напомним, что в результате катастрофы в Валенсии погибли люди, а также пострадали дома и машины.

"Бетис" пригласил Андриана на матч Лиги Конференций, а также организовал встречу с лидером команды Пабло Форнальсом. Однако настоящим сюрпризом стал подаренный клубом автомобиль (в сотрудничестве с компанией-спонсором Revel).

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Источник:
MARCA
Опубликовал: Виктор Иванчук
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