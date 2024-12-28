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"Я бы загнал некоторых игроков в угол и сказал бы им, что я думаю": Роналду - о неудачном сезоне Манчестер Сити

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Уверен, что команда Гвардиолы вернется

"Я бы загнал некоторых игроков в угол и сказал бы им, что я думаю": Роналду - о неудачном сезоне Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими мыслями о причинах неудачных выступлений "Манчестер Сити" в этом сезоне.

- В футболе никогда не знаешь, что принесет завтра. У команд бывают разные моменты - хорошие моменты и плохие моменты. Сейчас они переживают плохой период, но я на 100% уверен, что они вернутся туда, где были. Это немного похоже на "Реал Мадрид". Как сказал Куртуа, и он сказал это очень хорошо. Сначала мы не ожидали многого от "Реала" в этом сезоне, но правда в том, что они не так уж и плохо играют. Они опережают "Барселону" и все еще говорят, что это плохой сезон, я не знаю, как можно говорить о таких вещах. Если бы мне пришлось ставить на то, кто может выиграть Лигу чемпионов, я бы поставил на "Реал", потому что вы никогда не знаете, что может произойти завтра. И аура "Сантьяго Бернабеу" другая. Это факт. Никогда не считайте "Реал" мертвым, как и "Манчестер Сити".

- Что бы вы сказали в раздевалке?

- Я бы, безусловно, меньше говорил и больше делал. Я бы загнал некоторых игроков в угол и сказал бы им, что я думаю. Я не обязан делать это перед всеми. Но я думаю, что большие команды и большие игроки слишком умны, чтобы понять, в чем и где проблема. Я на 100 процентов уверен, что они вернутся к своим лучшим результатам. Гвардиола - очень умный тренер, и он знает, в чем заключается проблема. Это немного похоже на "Реал Мадрид". У них также были проблемы в начале, с некоторыми игроками...

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Источник:
www.record.pt
Опубликовал: Виктор Иванчук
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