Максимальные цели? Роналду рассказал о планах на игровую карьеру

Нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду рассказал, какие имеет планы на свою игровую карьеру.

"Не знаю, это зависит от ситуации. Но нет. Я счастлив тем, кто я есть и где я есть. Но никогда не знаешь наверняка. Я никогда не думал, что в 33 года перейду в "Ювентус", что в 37 вернусь в "Манчестер Юнайтед", а в 38 буду играть в саудовской лиге. И вот мы здесь, за полтора месяца до 40. Я все еще хорошо себя чувствую, хорошо играю... Посмотрим, что будет дальше", - сказал Роналду.