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Максимальные цели? Роналду рассказал о планах на игровую карьеру

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Максимальные цели? Роналду рассказал о планах на игровую карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду рассказал, какие имеет планы на свою игровую карьеру.

"Не знаю, это зависит от ситуации. Но нет. Я счастлив тем, кто я есть и где я есть. Но никогда не знаешь наверняка. Я никогда не думал, что в 33 года перейду в "Ювентус", что в 37 вернусь в "Манчестер Юнайтед", а в 38 буду играть в саудовской лиге. И вот мы здесь, за полтора месяца до 40. Я все еще хорошо себя чувствую, хорошо играю... Посмотрим, что будет дальше", - сказал Роналду.

В текущем сезоне игрок провел за "Аль-Наср" 19 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
www.record.pt
Опубликовал: Виктор Иванчук
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