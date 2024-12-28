Фабрегас прокомментировал факт тренировки Деле Алли с его командой
Неужели ждать перехода?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас подтвердил информацию, которая возникла две недели назад, о том, что с командой тренируется Деле Алли.
"Сейчас он тренируется с нами, Деле чувствует себя хорошо. Он замечательный игрок. Если мы сможем ему помочь, то будем только рады. На данный момент он тренируется только с нами...", - сказал Сеск.
В настоящее время Деле Алли находится без клуба. До обретения статуса свободного агента играл за "Эвертон". В сезоне 2023/24 годов не провел ни одного матча.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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