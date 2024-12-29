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Динамо Загреб хочет пригласить на должность тренера легендарного обладателя Золотого мяча

Общие новости

Пока в роли наставника он не сеял

Динамо Загреб хочет пригласить на должность тренера легендарного обладателя Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" Загреб ищет замену текущему главному тренеру команды Ненаду Бьелице. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Если хорваты все-таки решат уволить наставника, то на такой случай уже составлен список претендующих на эту должность кандидатов. Главным из них является итальянец Фабио Каннаваро.

"Динамо" З считает, что Каннаваро идеально подходит для этой должности.

Обладатель Золотого мяча-2006 находится без клуба. Последним его местом работы был “Удинезе”, где он работал в конце прошлого сезона. Также Каннаваро возглавлял китайские "Эвергранд", "Тянзинь", сборную Китая, саудовский "Аль-Наср" и итальянский "Беневенто".

В настоящее время "Динамо" идет на третьем месте в турнирной таблице хорватского чемпионата с семью очками отрыва от первой "Риеки". Также в Лиге чемпионов команда занимает 24-ю позицию.

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Динамо (Загреб) Фабио Каннаваро Ненад Бьелица
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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