Динамо Загреб хочет пригласить на должность тренера легендарного обладателя Золотого мяча
Пока в роли наставника он не сеял
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" Загреб ищет замену текущему главному тренеру команды Ненаду Бьелице. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Если хорваты все-таки решат уволить наставника, то на такой случай уже составлен список претендующих на эту должность кандидатов. Главным из них является итальянец Фабио Каннаваро.
"Динамо" З считает, что Каннаваро идеально подходит для этой должности.
Обладатель Золотого мяча-2006 находится без клуба. Последним его местом работы был “Удинезе”, где он работал в конце прошлого сезона. Также Каннаваро возглавлял китайские "Эвергранд", "Тянзинь", сборную Китая, саудовский "Аль-Наср" и итальянский "Беневенто".
В настоящее время "Динамо" идет на третьем месте в турнирной таблице хорватского чемпионата с семью очками отрыва от первой "Риеки". Также в Лиге чемпионов команда занимает 24-ю позицию.
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