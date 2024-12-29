Протестующие в Грузии напомнили новому "президенту" футбольные времена. Фото и видео

Протестующие в Грузии напомнили новому "президенту" футбольные времена.

По сообщениям канала "Эхо Кавказа", непризнанному президенту Михаилу Кавелашвили граждане показывали красную карточку. Момент попал на фотографии и видео СМИ.

Действующий президент Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и назвала инаугурацию "президента" Кавелашвили пародией. Протестующие провожали лидера апплодисментами.

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Напомним, что экс-футболиста Михаила Кавелашвили, состоящего в партии "Грузинская мечта" выбрали новым главой государства. Он получил 224 голоса. ЦИК признал результаты несмотря на бойкот оппозиции.

Также стало известно, что у Кавелашвили нет высшего образования и из-за этого в 2015 году он не смог баллотироваться на пост президента федерации футбола.