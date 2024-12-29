  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-защитник Спортинга и Порту арестован утром 29 декабря

Общие новости

Ого

Экс-защитник Спортинга и Порту арестован утром 29 декабря

Фото: imago-images.de

Новина українською

Экс-защитник "Спортинга" и "Порту" арестован утром 29 декабря.

По информации Record, Рубен Семедо был арестован рано утром в это воскресенье за ​​преступление, связанное с насилием в семье.

Он напал на свою ровесницу и даже задержал ее дома, прежде чем она успела самостоятельно вырваться и пошла подавать заявление. В полицию она пришла с синяками и рассказала, что в субботу вечером её похитил футболист.

Женщину госпитализировали, а Семедо в 03:00 по местному времени арестовали в португальской Вила-Франка-ди-Шире.

В понедельник он предстанет перед судом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За "Спортинг" защитник провёл 48 матчей, за "Порту" сыграл в двух поединках.

Сейчас Семедо играет в катарском Аль-Хоре на правах аренды из "Аль-Духаила". В сезоне он провёл 16 матчей и забил 2 гола.

По теме
yellow-arrow
Учасник Евро-2004. Украинские защитники ликвидировали экс-футболиста сборной страны-террористки
yellow-arrow
Мечтал о таком. Лам поделился впечатлениями от нового формата Лиги чемпионов
yellow-arrow
Нападающий Альмерии Суарес был арестован за насилие в отношении жены - источник
Рубен Семедо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Record
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости