Экс-защитник Спортинга и Порту арестован утром 29 декабря
Ого
Фото: imago-images.de
Экс-защитник "Спортинга" и "Порту" арестован утром 29 декабря.
По информации Record, Рубен Семедо был арестован рано утром в это воскресенье за преступление, связанное с насилием в семье.
Он напал на свою ровесницу и даже задержал ее дома, прежде чем она успела самостоятельно вырваться и пошла подавать заявление. В полицию она пришла с синяками и рассказала, что в субботу вечером её похитил футболист.
Женщину госпитализировали, а Семедо в 03:00 по местному времени арестовали в португальской Вила-Франка-ди-Шире.
В понедельник он предстанет перед судом.
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За "Спортинг" защитник провёл 48 матчей, за "Порту" сыграл в двух поединках.
Сейчас Семедо играет в катарском Аль-Хоре на правах аренды из "Аль-Духаила". В сезоне он провёл 16 матчей и забил 2 гола.
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