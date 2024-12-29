Экс-защитник "Спортинга" и "Порту" арестован утром 29 декабря.

По информации Record, Рубен Семедо был арестован рано утром в это воскресенье за ​​преступление, связанное с насилием в семье.

Он напал на свою ровесницу и даже задержал ее дома, прежде чем она успела самостоятельно вырваться и пошла подавать заявление. В полицию она пришла с синяками и рассказала, что в субботу вечером её похитил футболист.

Женщину госпитализировали, а Семедо в 03:00 по местному времени арестовали в португальской Вила-Франка-ди-Шире.

В понедельник он предстанет перед судом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За "Спортинг" защитник провёл 48 матчей, за "Порту" сыграл в двух поединках.

Сейчас Семедо играет в катарском Аль-Хоре на правах аренды из "Аль-Духаила". В сезоне он провёл 16 матчей и забил 2 гола.