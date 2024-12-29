Учасник Евро-2004. Украинские защитники ликвидировали экс-футболиста сборной страны-террористки
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Фото - росСМИ
Украинские защитники ликвидировали экс-футболиста сборной страны-террористки.
Пророссийские СМИ сообщают о гибели учасника Евро-2004 Алексея Бугаева.
Экс-футболиста в сентябре 2024-го осудили на 9,5 лет в колонии строгого режима. Его обвинили по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Бугаев после объявления приговора решил пойти на войну.
На Евро-2004 за сборную России он сыграл 7 матчей.
Бугаева ликвидировали в 43 года. Где он погиб – не сообщается.
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.12.2024 в 21:19
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