Украинские защитники ликвидировали экс-футболиста сборной страны-террористки.

Пророссийские СМИ сообщают о гибели учасника Евро-2004 Алексея Бугаева.

Экс-футболиста в сентябре 2024-го осудили на 9,5 лет в колонии строгого режима. Его обвинили по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Бугаев после объявления приговора решил пойти на войну.

На Евро-2004 за сборную России он сыграл 7 матчей.

Бугаева ликвидировали в 43 года. Где он погиб – не сообщается.