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Учасник Евро-2004. Украинские защитники ликвидировали экс-футболиста сборной страны-террористки

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Учасник Евро-2004. Украинские защитники ликвидировали экс-футболиста сборной страны-террористки

Фото - росСМИ

Новина українською

Украинские защитники ликвидировали экс-футболиста сборной страны-террористки.

Пророссийские СМИ сообщают о гибели учасника Евро-2004 Алексея Бугаева.

Экс-футболиста в сентябре 2024-го осудили на 9,5 лет в колонии строгого режима. Его обвинили по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Бугаев после объявления приговора решил пойти на войну.

На Евро-2004 за сборную России он сыграл 7 матчей.

Бугаева ликвидировали в 43 года. Где он погиб – не сообщается.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.12.2024 в 21:19
Не здивуюсь ,якщо ім'ям цього під@ра назвуть якусь пацакську дюсш чи якийсь турнір
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0
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Комментарии 4
ANESTEZIO (Вінниця )
29.12.2024 в 21:19
Не здивуюсь ,якщо ім'ям цього під@ра назвуть якусь пацакську дюсш чи якийсь турнір
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.12.2024 в 21:09
Футбольор. Наркобарига. Зек. Духовноскрєпний асвабадітєль. Імбецил, одним словом. Втім, к.а.ц.а.п - то і є синонім слова імбецил.
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1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
29.12.2024 в 21:05
Під@р- наркоман. На Параші всі такі
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1
0
Romerik (YNWA)
29.12.2024 в 20:59
Дискваліфікація терміном в життя бл.ть
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2
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