Не по годам зрелый. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Полузащитник

Накануне Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Присутствие этого игрока в топ-11-ке года (второе подряд) не нуждается в объяснении. По итогам голосования за "Золотой мяч" Беллингем занял третье место. Причем, с существенным отрывом от ближайшего преследователя в виде Дани Карвахаля. Правда, и с вышестоящими Родри и Винисиусом Жуниором Джуда отделяло довольно много голосов. Является ли такой итог справедливым? Спорный вопрос. Почему? Давайте разбираться подробнее.





В 2024-й год Беллингем вошел с тревожным чувством. В концовке 2023-го англичанину грозила операция на плече, из-за которой он мог пропустить минимум два месяца. Очень значительный промежуток времени, учитывая тот факт, что "Реал" на тот период времени еще не был на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, а сам Джуд был главным бомбардиром команды, играя под нападающими при "ромбе".

Несмотря на это, "сливочные" решили отделаться консервативным лечением и, судя по всему, не прогадали. Клубный сезон Беллингем доиграл спокойно. После окончания чемпионата Европы проскочила новость, что проблема возникла вновь, но уже через месяц стало известно, что хирургическое вмешательство ему не потребуется.

После недлительного вылета из обоймы "Реала" из-за повреждения в феврале и последующей дисквалификации за чрезмерные эмоции в мартовском поединке с "Валенсией", Джуд вернулся в строй, и сразу сделал разницу, забив победный гол на последних минутах в "Эль Класико".





Кстати говоря, в концовке встречи с "Барселоной" Беллингем отличился и в первом круге Ла Лиги. Также тремя голами он отметился за сезон 23/24 и в ворота "Жироны". Именно пробудившиеся голеадорские качества англичанина и его умение биться до самого финального свистка позволили "сливочным" спокойно доиграть чемпионат в качестве лидера и провести ротацию в оставшихся матчах, дабы сосредоточить все силы на Лиге чемпионов.

В течение сезона Джуд не раз получал сравнения за свой стиль игры с одним из своих кумиров Зинедином Зиданом. Весной легендарного француза попросили поделиться мнением о новоиспеченной звезде футбола, и оказалось, что их симпатия к таланту друга друга взаимна:

"Я большой поклонник Беллингема. Хотя мы не одного возраста, но носим идентичный номер. Он эффектный, потрясающий, нам повезло, что он здесь, в Мадриде. Он действительно очень хорош, и я надеюсь, что он принесет много трофеев "Реалу", что является самым главным", - сказал Зидан.

Относительно трофеев Зизу тоже как словно в воду глядел. Помимо Ла Лиги, "Реал" сумел в очередной раз вернуть в свои владения титул Лиги чемпионов. После феерии на групповом этапе, стоит признать, что плей-офф Джуд провел без блеска. Однако, и на последних ролях он не был плюс нельзя не учитывать и тот факт, что мадридцы в целом в тех поединках особо не превосходили своих соперников и каждую стадию проходили со скрипом.

Как итог, Беллингем за один сезон в "Реале" умудрился забить почти столько же, сколько за три года в "Боруссии" (23 и 24, соответственно) и отдал чуть больше половины ассистов по сравнению со своим временем пребывания в Дортмунде (13 против 25).





В свои 20 подходил к Евро-2024 как один из главных лидеров (второй - Гарри Кейн) сборной Англии. В национальной команде Беллингему пришлось действовать уже немного глубже на поле и при другой схеме (в основном: 4-2-3-1).

Несмотря на наличие большого количества потрясающих футболистов линии атаки в нынешнем поколении "трех львов", англичане отметились на чемпионате Европы самой непривлекательной для глаза игрой среди всех участников турнира. Жертвой "Саффербола", к сожалению, стал и Беллингем.

В целом, хоть Евро для Джуда выдалось неоднозначное (как и для всей команды), но остановилась Англия в шаге от долгожданного титула.

На групповом этапе Беллингем вырвал победы для "трех львов" в матчах с Сербией и Словакией (еще и голом бисиклетой), а в финале против Испании оформил ассист. Также он с большим отрывом стал лучшим на турнире по количеству совершенных отборов (24).





В начале нового сезона Джуд получил травму тонкой подошвенной мышцы правой ноги, из-за чего пропустил около месяца. После возвращения Беллингему вновь понадобилось некоторое время, чтобы обрести форму. В этот период его имя немного выпало из радаров СМИ. Случилось это довольно невовремя - перед началом голосования за "Золотой мяч". Несмотря на все объективные показатели, быть на хайпе "здесь и сейчас" является главным предусловием для получения подобных наград. Этот момент Беллингем упустил, и в итоге ее разыграли другие.

Впрочем, сразу после этого Беллингем начал делать задел на попадание в число фаворитов на "Золотой мяч" и нашу символическую сборную года. С ноября Джуд уже успел забить 7 голов и отдать 3 результативные передачи. В числе лучших он надолго, это точно.

Альтернатива - Флориан Виртц





Игрок, которого в нашем голосовании Беллингем обошел в очень плотной борьбе. Именно Виртц стал одним из авторов долгожданного чемпионства "Байера", победе в Кубке Германии и попадания "фармацевтов" в финал Лиги Европы.

В составе своей сборной на чемпионате Европы Виртц тоже был на ведущих ролях. Сперва Флориан забил первый гол на турнире и, тем самым, стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим за Германию на Евро (21 год и 42 дня). Затем ему также удалось спасти "Бундестим" на 90+4 минуте поединка с Испанией в четвертьфинале, но в компенсированное время победа все же осталась за "Фурией Роха".

В текущем сезоне Виртц уже близок к тому, чтобы превзойти свои предыдущие показатели. Теперь перед Флорианом стоит еще более интересная задача - помочь "Байеру" защитить титул против обретающей себя "Баварии" и попробовать как можно дальше пройти в Лиге чемпионов.



