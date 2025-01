Замена Месси. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Правый вингер

Еще недавно гарантированное место в сборных года имел непревзойденный Лионель Месси. Но пришло время уступить новому таланту. Что интересно, замену Месси подготовила все та же "Барселона". Юного Ламина Ямаля уже не раз сравнивали с аргентинской "блохой". Стиль игры, левая нога, умение играть в дриблинг, креатив, талантливость - похожего действительно много.

Как и Месси, Ямаль является воспитанником знаменитой академии Ла Масия. Там о нем отзываются только с положительной стороны - скромный, сосредоточенный парень, с хорошим поведением и желанием учиться. Об этом месте Ламин не забывает. По информации СМИ, недавно один из брендов наушников предложил футболисту несколько новейших экземпляров для его партнеров из "Барселоны". Однако Ямаль решил, что лучше их подарить воспитанникам Ла Масии, поскольку они больше оценят такие презенты. К каждому набору Ламин добавил открытку со своей подписью и текстом "Чтобы вы наслаждались музыкой". Мелочь, но показательная.

Сейчас Ямалю 17 лет. Вы только вдумайтесь в это - 17 лет! Парень существенно опережает свой возраст. Уже сейчас без него трудно представить основную команду "Барселоны". Настоящий лидер, хотя и юный.

Испанец играет на позиции правого вингера. Чаще всего он смещается с правого фланга ближе к центру для удара левой ногой. С легкостью может обыграть защитников в дуэлях один-на-один. Его первое касание и контроль мяча впечатляют. Важной добродетелью игрока является и хорошая скорость, которая, конечно, имеет неоценимый вес для атакующих футболистов.

Несмотря на свой возраст, Ламин показывает зрелость в принятии решений. Он знает когда лучше нанести удар самостоятельно, когда и куда отдать, в какую зону забежать и тому подобное. Ламин имеет прекрасное пространственное видение и может отдать острую передачу, создавая моменты для партнеров. Где-то это подтверждается количеством его ассистов. В этом году он чаще именно отдает голевые пасы, чем забивает сам. К примеру, в текущем сезоне Ямаль имеет 6 голов и 11 ассистов в 21-м матче за "Барселону".

