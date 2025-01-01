Замена Месси. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Правый вингер

Еще недавно гарантированное место в сборных года имел непревзойденный Лионель Месси. Но пришло время уступить новому таланту. Что интересно, замену Месси подготовила все та же "Барселона". Юного Ламина Ямаля уже не раз сравнивали с аргентинской "блохой". Стиль игры, левая нога, умение играть в дриблинг, креатив, талантливость - похожего действительно много.

Как и Месси, Ямаль является воспитанником знаменитой академии Ла Масия. Там о нем отзываются только с положительной стороны - скромный, сосредоточенный парень, с хорошим поведением и желанием учиться. Об этом месте Ламин не забывает. По информации СМИ, недавно один из брендов наушников предложил футболисту несколько новейших экземпляров для его партнеров из "Барселоны". Однако Ямаль решил, что лучше их подарить воспитанникам Ла Масии, поскольку они больше оценят такие презенты. К каждому набору Ламин добавил открытку со своей подписью и текстом "Чтобы вы наслаждались музыкой". Мелочь, но показательная.

Сейчас Ямалю 17 лет. Вы только вдумайтесь в это - 17 лет! Парень существенно опережает свой возраст. Уже сейчас без него трудно представить основную команду "Барселоны". Настоящий лидер, хотя и юный.

Испанец играет на позиции правого вингера. Чаще всего он смещается с правого фланга ближе к центру для удара левой ногой. С легкостью может обыграть защитников в дуэлях один-на-один. Его первое касание и контроль мяча впечатляют. Важной добродетелью игрока является и хорошая скорость, которая, конечно, имеет неоценимый вес для атакующих футболистов.

Lamine Yamal is a joy to watch ????#UCL pic.twitter.com/cGFlUDgNjY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2024

Несмотря на свой возраст, Ламин показывает зрелость в принятии решений. Он знает когда лучше нанести удар самостоятельно, когда и куда отдать, в какую зону забежать и тому подобное. Ламин имеет прекрасное пространственное видение и может отдать острую передачу, создавая моменты для партнеров. Где-то это подтверждается количеством его ассистов. В этом году он чаще именно отдает голевые пасы, чем забивает сам. К примеру, в текущем сезоне Ямаль имеет 6 голов и 11 ассистов в 21-м матче за "Барселону".

The magic of Lamine Yamal. ????

The finish of Ferran. ????#LALIGAHighlights pic.twitter.com/VyfEjtWZOQ — LALIGA English (@LaLigaEN) December 12, 2024

Конечно, главным достижением Ямаля за 2024 год является победа на Евро в составе сборной Испании. 17-летний вундеркинд принял участие во всех семи поединках команды на турнире. 1 гол и 4 ассиста на первом своем Евро выглядят, мягко говоря, неплохо.

На чемпионате Европы Ямаль выступал в 16-летнем возрасте. Его спокойствие и уверенность во время выступлений в самых престижных соревнованиях удивляют, и в то же время восхищают. Конкуренты по позиции Торрес, Сарабия и Асенсио были вынуждены уступить свое место в стартовом составе.

Способность Ямаля долго контролировать мяч, удачные обыгрыши защитников, точность и острота передач (даже во время бега), хороший удар, выжимание максимума даже из полумоментов - все это дает ему преимущество над конкурентами. В 2024-м году именно он выполнил больше всего дриблингов - 96 (это на 20 больше, чем у его ближайшего конкурента).

???? Lamine Yamal finishes 2024 with the most dribbles completed (96) in La Liga. pic.twitter.com/BnunF1gEw5 — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) December 24, 2024

Lamine Yamal's first Champions League goal ????#UCL pic.twitter.com/NAKVAjToqZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 21, 2024

Футбольный ум испанца дает возможность удачно занимать место на поле. Речь идет о нахождении свободных зон, вбегании, нахождении моментов для ударов. Иногда Ламин может смещаться с фланга в штрафную площадку соперника, чтобы сыграть роль второго нападающего. Если защитники сосредотачиваются на основном форварде, Ямаль находит свободную зону, где нет опеки соперников, и уже готовится завершать атаку команды.

2024-й год запечатлевается в памяти Ямаля надолго (если не навсегда). Столько достижений за один год! Во-первых, выиграл чемпионат Европы. Во-вторых, стал самым молодым игроком и автором гола в истории Евро. В-третьих, стал лучшим молодым игроком этого турнира. В-четвертых, получил награду "Golden Boy-2024". В-пятых, стал обладателем "Kopa Trophy" (лучший молодой игрок мира), которая вручалась параллельно с "Золотым мячом". А также еще куча разных достижений, о которых можно рассказывать до утра.

Ямаль - талантливый игрок с огромным потенциалом. Испанец имеет огромные предпосылки, чтобы стать преемником Месси. Для этого стоит не останавливаться и не зазнаваться. Надеемся, что Ламина не будут преследовать травмы, и он сможет постоянно радовать болельщиков своей магической игрой. Главное, не повторить судьбу Ансу Фати...

Альтернатива

Альтернативным вариантом на данную позицию является представитель "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Члены редакции UA-Футбол отдали египтянину чуть меньше голосов, чем Ямалю. Однако великолепную форму Салаха стоит отметить. Он в четвертый раз в своей карьере был признан лучшим игроком сезона "Ливерпуля", а в текущем сезоне имеет больше результативных действий (37), чем сыгранных матчей (26). Неудивительно, что команда лидирует и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Словом, новая прическа только пошла на пользу.