Разорвал контракт с действующим обладателем еврокубка. 36-летний экс-вингер Шахтера снова стал свободным агентом
Футболист покинул команду после четырех месяцев с момента подписания контракта
Фото - Сайт Олімпіакоса - www.olympiacos.org
Бывший вингер донецкого "Шахтера" Виллиан в очередной раз стал свободным агентом.
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, греческий "Олимпиакос", который является действующим обладателем титула Лиги конференций, расторг контракт с 36-летним бразильским вингером.
Отмечается, что бывший игрок таких лондонских команд, как "Челси", "Арсенал" и "Фулхэм" готов к новому вызову в своей карьере.
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В этом сезоне Виллиан принял участие в 11 матчах за "Олимпиакос" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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