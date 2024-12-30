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Разорвал контракт с действующим обладателем еврокубка. 36-летний экс-вингер Шахтера снова стал свободным агентом

Общие новости

Футболист покинул команду после четырех месяцев с момента подписания контракта

Разорвал контракт с действующим обладателем еврокубка. 36-летний экс-вингер Шахтера снова стал свободным агентом

Фото - Сайт Олімпіакоса - www.olympiacos.org

Новина українською

Бывший вингер донецкого "Шахтера" Виллиан в очередной раз стал свободным агентом.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, греческий "Олимпиакос", который является действующим обладателем титула Лиги конференций, расторг контракт с 36-летним бразильским вингером.

Отмечается, что бывший игрок таких лондонских команд, как "Челси", "Арсенал" и "Фулхэм" готов к новому вызову в своей карьере.

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В этом сезоне Виллиан принял участие в 11 матчах за "Олимпиакос" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

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Виллиан Олимпиакос (Пирей)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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