Кавани рассказал, в каком клубе планирует завершить карьеру

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани еще раз подтвердил, что аргентинский клуб "Бока Хуниорс" станет последним в его блестящей футбольной карьере.

"Я уже когда-то говорил, что планирую завершить карьеру в ФК "Бока Хуниорс", и я не передумал.

Как я уже говорил в свой первый день в клубе, это невероятный опыт, которым я имею возможность наслаждаться. Но это также большая ответственность.

Поэтому я всегда стремлюсь сделать все возможное, чтобы все прошло хорошо. Мы должны хорошо подготовиться к вызовам 2025 года", - сказал Кавани.