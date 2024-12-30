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Кавани рассказал, в каком клубе планирует завершить карьеру

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Эдинсон поделился своими мыслями

Кавани рассказал, в каком клубе планирует завершить карьеру

Фото: Sports Illustrated

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Уругвайский форвард Эдинсон Кавани еще раз подтвердил, что аргентинский клуб "Бока Хуниорс" станет последним в его блестящей футбольной карьере.

"Я уже когда-то говорил, что планирую завершить карьеру в ФК "Бока Хуниорс", и я не передумал.

Как я уже говорил в свой первый день в клубе, это невероятный опыт, которым я имею возможность наслаждаться. Но это также большая ответственность.

Поэтому я всегда стремлюсь сделать все возможное, чтобы все прошло хорошо. Мы должны хорошо подготовиться к вызовам 2025 года", - сказал Кавани.

Эдинсон летом 2023 года присоединился к ФК "Бока Хуниорс" как свободный агент.

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Эдинсон Кавани Бока Хуниорс (Аргентина)
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Источник:
TyC Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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