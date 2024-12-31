Олицетворение хладнокровия. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Полузащитник

Накануне Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Футболист, который не выиграл ни одного трофея в этом году, выступает за максимально нестабильный "Челси", который даже не выступает в Лиге Чемпионов, попадает в нашу символическую сборную. Чтобы получить здесь свое место, надо точно быть исключительным игроком, а поскольку похвастаться клубными трофеями у Коула не получится, надо брать именно индивидуальной гениальностью. Как хорошо, что у игрока "Челси" ее хватает.

Уроженец Манчестера является воспитанником академии "Сити" и его прорыв в карьере произошел еще в прошлом году, когда скауты "Челси" поверили в талант молодого игрока почти без опыта игры на взрослом уровне. Поверили настолько, что "синие" выложили за Палмера 40 миллионов фунтов. И после этого понеслось что-то невероятное.

В кризисной команде Почеттино в начале прошлого сезона он был едва ли не единственным бриллиантом, который блестел настолько ярко, что ослепил собой всю Англию. Однако начиналось все с клейма "мальчика, который просто бьет пенальти". Немало первых голов Коула в футболке "синих" были забиты именно с одиннадцатиметровой отметки и пока люди сомневались, он начал забивать много, красиво и очень разнообразно: Обыграть соперника один в один и пробить с закруткой в дальний угол - пожалуйста, разыграть с партнером стенку и неожиданно пробить из-за пределов штрафной — пожалуйста, ворваться под прострел — пожалуйста, перебросить вратаря с 40 метров — пожалуйста, Пикфорд не даст соврать. И самое важное то, что главный талант этого парня не в голах и их количестве.

Палмер является ключевым плеймейкером команды, он умеет как собственноручно подключаться к атакам из глубины, так и находить забегания партнеров невероятными передачами. И то, с какой легкостью он это все выполняет, заворожит любого футбольного болельщика. Коул - это хладнокровный футбольный интеллект, который не знает, что такое нервы, не знает, что такое дрожать перед ответственным моментом. Он просто выполняет свою работу.

"Перед пенальти или просто ответственными моментами я ни о чем не думаю, если честно. Вот вообще ни о чем. Страх? Да нет. Когда я стою перед ударом с 11 метров, я лишь жду, когда арбитр даст свисток, чтобы я наконец пробил, и все", — рассказывал Палмер в интервью Sky Sports.

Именно из-за этого неординарного хладнокровия к нему привязался псевдоним Колд, которое созвучно с его именем Коул. Именно поэтому его форменное празднование прекрасно выражает его футбольную сущность. Подобный склад ума и футбольного интеллекта можно увидеть у очень ограниченного количества футболистов, но то, как он себя ведет на футбольном поле, как ведет себя на интервью и как именно выражает свои мысли, очень напоминает Лионеля Месси. Мы ни в коем случае не сравниваем Палмера с великим аргентинцем, но отмечаем определенные сходства, которые невозможно игнорировать.

Именно как об уникальном таланте о нем заговорили после матча против "Манчестер Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж", когда буквально за несколько минут компенсированного времени он оформил дубль в ворота Андре Онана и помог "синим" одержать победу. После того матча сразу несколько британских газет вышли с заголовками: "Невероятный Коул Палмер готов покорять мир". А через 3 недели он оформил покер в первом тайме матча с "Эвертоном", что заставило всю британскую футбольную общественность замереть от трепета. Неужели перед нами будущий обладатель Золотого Мяча? Как "Манчестер Сити" мог не замечать талант такого уровня в собственной академии?

А Палмер просто продолжал. И даже в этом сезоне, когда некоторые болельщики уже готовы были окрестить футболиста выскочкой на один сезон, он снова заткнул всем рты. Три голевые передачи и гол против "Вулверхэмптона", фантастический покер в ворота "Брайтона", дубль "Тоттенхэму" и еще много матчей с результативными действиями. Коул завершает этот год как самый результативный игрок АПЛ (если идти по системе гол+пас), у него равный показатель с фантастическим Мохамедом Салахом, у обоих по 39.

И некоторые болельщики могут сказать: "А посчитайте сколько из этих голов там с пенальти, не так уж и впечатляет". Мы посчитали. 12 голов с пенальти у Коула в АПЛ и он установил рекорд лиги по количеству реализованных одиннадцатиметровых подряд без единого промаха. Прошлым рекордсменом был Яя Туре, полузащитник "Манчестер Сити" имел 11 из 11. И это скорее является очередным достоинством Коула, а не каким-то недостатком в статистике. Последний раз он не забивал с пенальти еще играя за молодежную академию "Сити", просто осознайте этот факт. Для него эти удары - это отдельный вид искусства, в котором ты вступаешь в дуэль с голкипером и придумываешь, как именно ты переиграешь его на этот раз.

У Палмера нет фирменного удара, нет наскока перед ударом, как у Жоржиньо или Бруну Фернандеша, он выполняет свои удары по-разному и стоит отметить, что особенно красиво ему удаются паненки. Удар, названный в честь чехословацкого полузащитника, на самом деле очень сложный в исполнении. Здесь надо подбирать идеальную силу подсечки, чтобы мяч не залетел слишком быстро, чтобы он успел немного упасть парашютом перед тем, как пересечет линию ворот. У Коула это получается фантастически, показателен пример против "Тоттенхэма", где Форстер успел упасть и даже развернуть головой, чтобы увидеть, как мяч залетает в его ворота. От таких моментов Палмер получает особое удовольствие. Интересно, что именно после того матча он впервые узнал, что этот удар так называется именно из-за Антонина Паненки, потому что раньше футболист думал, что это просто вымышленное слово.

Кроме клубных успехов, Палмер смог показать себя во всей красе и на уровне сборных, несмотря на то, что Гарет Саутгейт все же не очень доверял ему в первых матчах на Евро-2024.

"Для меня уже невероятный успех, что я попал в заявку сборной. Еще год назад я и не мог мечтать о подобном. Поэтому я буду делать все возможное, чтобы быть максимально эффективным для своей команды, даже если в итоге получу 3 или 4 минуты игрового времени", — говорил Палмер накануне чемпионата Европы.

И действительно, основным игроком на том турнире он не стал, просто сколько он дал этой команде своими выходами на замену. Первым матчем на Евро для него было противостояние со Словенией, он вышел на последние 19 минут на замену и не смог забить или ассистировать, но уже тогда продемонстрировал, что зря такому футболисту дают такое ограниченное количество минут на поле. Далее не очень удачный выход со Словакией в 1/8 и очень качественный со Швейцарией в четвертьфинале. Он был одним из исполнителей пенальти в послематчевой серии и даже на таком уровне ему хватило хладнокровия пробить максимально просто и точно.

А уже в наиболее ответственных матчах, то есть в полуфинале и финале, Палмер показал свой уровень не только игрой, но и результативными действиями. В полуфинале против Нидерландов, когда счет был 1:1, он вместе с Олли Уоткинсом вышел на поле на последние 10 минут и они организовали победный гол, который вывел "трех львов" в финал, Коул отдал, а Уоткинс забил. На финал Коул снова был на скамейке запасных, однако когда его команда уступала в счете, именно он вышел на замену и дал надежду всей Англии, он забил красивый гол ударом в дальний угол. Этого оказалось недостаточно и Англия проиграла финал. Палмер, не будучи даже основным футболистом, стал одним из лучших игроков этой команды на Евро, потому что выходил и помогал в самые ответственные моменты, что это, если не готовый топ-футболист?

Глядя на 2024-й год в исполнении Коула Палмера, нет никаких сомнений в том, что через некоторое время это будет один из претендентов на Золотой Мяч. Сможет ли он вскоре завоевать какие-то клубные трофеи, чтобы это наконец-то соответствовало его индивидуальной гениальности? Вопрос открытый. Возможно, для этого придется сменить клуб, а может именно он станет олицетворением нового "Челси", который сможет уверенно вернуться в футбольную европейскую элиту? Все покажет время.

А мы без зазрения совести добавляем Коула в нашу символическую сборную. Это футболист, которого, наверное, хочет видеть у себя любой клуб мира. Так чем мы хуже? Наша редакция также хочет видеть подобного игрока в своей команде.