Сын Луческу отстранен от футбола - известен срок дисквалификации
Развана Луческу дисквалифицировали из-за драки с болельщиками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер ПАОК Разван Луческу оказался в эпицентре скандала. Румынский специалист наказан дисквалификацией за стычку с болельщиками АЕКа после первого матча 1/4 финала Кубка Греции (0:1).
Луческу-младший и его помощники столкнулись с фанатами соперников на парковке стадиона. Причиной же стали провокационные скандирования болельщиков.
На камерах видеонаблюдения был зафиксирован эпизод, когда Разван схватил одного из болельщиков за шею. В результате, Луческу и его помощники отстранены от футбола на 4 месяца. Также ПАОК был оштрафован на 30 тысяч евро.
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve yardımcıları, AEK ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası otopark alanında taraftarlara saldırdığı için 4'er ay futboldan men cezası aldı. pic.twitter.com/9e937EIlpy— Le Marca Sports (@lemarcaspors) December 30, 2024
Напомним, 55-летний Разван Луческу возглавил ПАОК летом 2021 года.
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