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Сын Луческу отстранен от футбола - известен срок дисквалификации

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Развана Луческу дисквалифицировали из-за драки с болельщиками

Сын Луческу отстранен от футбола - известен срок дисквалификации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер ПАОК Разван Луческу оказался в эпицентре скандала. Румынский специалист наказан дисквалификацией за стычку с болельщиками АЕКа после первого матча 1/4 финала Кубка Греции (0:1).

Луческу-младший и его помощники столкнулись с фанатами соперников на парковке стадиона. Причиной же стали провокационные скандирования болельщиков.

На камерах видеонаблюдения был зафиксирован эпизод, когда Разван схватил одного из болельщиков за шею. В результате, Луческу и его помощники отстранены от футбола на 4 месяца. Также ПАОК был оштрафован на 30 тысяч евро.

Напомним, 55-летний Разван Луческу возглавил ПАОК летом 2021 года.

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Источник:
SDNA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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