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Все еще не отошел от шутки. Милевский снова обратился к Ванату

Общие новости

Шутка сильно задела экс-форварда киевлян

Все еще не отошел от шутки. Милевский снова обратился к Ванату

Фото: instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский до сих пор не отошел от шутки нападающего столичного клуба Владислава Ваната.

В этот раз Артем репостнул в сторис ностальгическое видео про баталии "Шахтера" и "Динамо" с подписью: "Куда делись такие матчи?".

Милевский использовал это видео, чтобы в очередной раз подколоть Ваната:

"Ванат, с Новым годом! Субординация. Клоуны, будете шутить еще".

Напомним, ранее 22-летний Владислав Ванат пошутил, что расстояние от стадиона до ближайшего караоке-бара – "Миля".

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Все еще не отошел от шутки. Милевский снова обратился к Ванату - изображение 1

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Артем Милевский Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
31.12.2024 в 12:23
Жарт нормальний, і жартувати можна про кого і що завгодно, особливо якщо цей жарт побудований на правдивих фактах життя.
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
31.12.2024 в 12:23
Жарт нормальний, і жартувати можна про кого і що завгодно, особливо якщо цей жарт побудований на правдивих фактах життя.
Ответить
0
0

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