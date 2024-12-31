Все еще не отошел от шутки. Милевский снова обратился к Ванату

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский до сих пор не отошел от шутки нападающего столичного клуба Владислава Ваната.

В этот раз Артем репостнул в сторис ностальгическое видео про баталии "Шахтера" и "Динамо" с подписью: "Куда делись такие матчи?".

Милевский использовал это видео, чтобы в очередной раз подколоть Ваната:

"Ванат, с Новым годом! Субординация. Клоуны, будете шутить еще".

Напомним, ранее 22-летний Владислав Ванат пошутил, что расстояние от стадиона до ближайшего караоке-бара – "Миля".