Все еще не отошел от шутки. Милевский снова обратился к Ванату
Шутка сильно задела экс-форварда киевлян
Фото: instagram.com/timi1010
Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский до сих пор не отошел от шутки нападающего столичного клуба Владислава Ваната.
В этот раз Артем репостнул в сторис ностальгическое видео про баталии "Шахтера" и "Динамо" с подписью: "Куда делись такие матчи?".
Милевский использовал это видео, чтобы в очередной раз подколоть Ваната:
"Ванат, с Новым годом! Субординация. Клоуны, будете шутить еще".
Напомним, ранее 22-летний Владислав Ванат пошутил, что расстояние от стадиона до ближайшего караоке-бара – "Миля".
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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31.12.2024 в 12:23
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