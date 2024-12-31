Между звездой сборной Польши и главным тренером возник конфликт.

Бывший вице-президент Польской футбольной ассоциации Марек Козминьски сказал, что между главным тренером Михалом Пробежом и капитаном сборной Робертом Левандовски возник конфликт. Козминьски назвал причину

"В октябре мы сыграли матч против Хорватии в Варшаве. На этот матч Михал Пробеж включил в стартовый состав одного нападающего - Кароля Свидерски. И где был Левандовски? Он начал матч на скамейке запасных. Я его знаю, ему это точно не понравилось! Он появился на поле на 62-й минуте игры. Тогда говорили, что нападающий оказался на скамейке запасных из-за травмы, но это «оправдание» бывшего футболиста не убедило. – Из-за травмы он не смог играть и с первой минуты, и с 62-й? Он выздоровел?" - вспоминал Козминьский

Также Левандовски не приехал на ноябрьские сборы по причине травмы. Но вице-президент уверен, что дело в конфликте.

"Я слышал, он сообщил о травме спины. Однако он играл в составе команды клуба как непосредственно до перерыва, так и после него. Интересно, правда? Для меня очевидно, что между Оселком и Левандовски существует конфликт. Это видно", - заключил он.

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Напомним, что сборная Польши играла в Лиге Наций в группе 1 дивизиона А. По итогу национальная команда заняла 4 место и вылетела в дивизион В.