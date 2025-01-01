Моуринью заинтересован в работе в сборной

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью выразил заинтересованность в работе со сборной.

"Я хочу попасть на Чемпионат Европы или мира и объединить страну вокруг национальной сборной. Мне это неоднократно удавалось с клубами.

Я хочу сделать это ради футбола, ради всего того, что олицетворяет этот вид спорта. Это будет невероятно", - сказал Моуринью.