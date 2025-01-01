Моуринью заинтересован в работе в сборной
Я хочу попасть на Чемпионат Европы или мира (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью выразил заинтересованность в работе со сборной.
"Я хочу попасть на Чемпионат Европы или мира и объединить страну вокруг национальной сборной. Мне это неоднократно удавалось с клубами.
Я хочу сделать это ради футбола, ради всего того, что олицетворяет этот вид спорта. Это будет невероятно", - сказал Моуринью.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:corriere dello sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- В Динамо вернутся два футболиста из аренды
- Учасник Евро-2004. Украинские защитники ликвидировали экс-футболиста сборной страны-террористки
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000