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Моуринью заинтересован в работе в сборной

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Я хочу попасть на Чемпионат Европы или мира (с)

Моуринью заинтересован в работе в сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью выразил заинтересованность в работе со сборной.

"Я хочу попасть на Чемпионат Европы или мира и объединить страну вокруг национальной сборной. Мне это неоднократно удавалось с клубами.

Я хочу сделать это ради футбола, ради всего того, что олицетворяет этот вид спорта. Это будет невероятно", - сказал Моуринью.

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Источник:
corriere dello sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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