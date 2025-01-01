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Transfermarkt опубликовал топ-10 свободных агентов лета 2025 года

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Лучшие клубы могут лишиться своих ключевых игроков

Transfermarkt опубликовал топ-10 свободных агентов лета 2025 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Transfermarkt опубликовал список 10 самых дорогих игроков, контракты которых истекают в конце сезона 2024/2025.

Стоит отметить, что в этот список попало по 3 ключевых игрока "Ливерпуля" и "Баварии".

1. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", правый защитник, 26 лет) - 75 миллионов евро;

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль", нападающий, 32 года) - 55 миллионов евро;

3. Альфонсо Дэвис ("Бавария", левый защитник, 24 года) - 50 миллионов евро;

4. Джошуа Киммих ("Бавария", опорный полузащитник, 29 лет) - 50 млн евро;

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5. Джонатан Дэвид ("Лилль", нападающий, 24 года) - 45 миллионов евро;

6. Лерой Сане ("Бавария", правый вингер, 28 лет) - 45 миллионов евро;

7. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм Хотспур", левый вингер, 32 года) - €38 млн;

8. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", атакующий полузащитник, 33 года) - €35 млн;

9. Джонатан Та ("Байер Леверкузен", центральный защитник, 28 лет) - 30 миллионов евро;

10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", центральный защитник, 33 года) - 28 миллионов евро.

Теперь этим игрокам официально разрешено вести переговоры с другими клубами, поскольку они могут сменить команду на правах свободных агентов.

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