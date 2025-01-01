Рио Фердинанд назвал имя игрока, который может стать обладателем Золотого мяча в 2025 году
Легенда английского футбола дал собственный прогноз
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт на британском спортивном телевидении Рио Фердинанд дал свой прогноз на итоги футбольного сезона в 2025 году.
"Победитель АПЛ - "Ливерпуль"; Победитель Лиги чемпионов - "Реал Мадрид"; Обладатель Золотого мяча - Мохамед Салах; Лучший бомбардир в АПЛ - Эрлинг Холанд; Лучший тренер в АПЛ - Нуну Эшпириту Санту; Лучший игрок АПЛ - Коул Палмер; Лучший молодой игрок АПЛ - Палмер".
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It’s time for @rioferdy5’s 2025 predictions… ???? pic.twitter.com/kMFX7IKyF0— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 1, 2025
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Источник:TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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