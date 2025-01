Один из самых выдающихся футболистов своего поколения. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый вингер

Накануне Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Пожалуй, без включения этого игрока в символическую сборную 2024 года невозможно обойтись, ведь прошлый год стал для него не просто успешным и выдающимся, но и полным серьезных вызовов, с которыми этот молодой талант готов столкнуться несмотря на хейт в соцсетях и в реальной жизни, на стадионах Испании и по всему миру.

Улыбка на лице Винисиуса Жуниора присутствует практически постоянно: как на футбольном поле, так и за его пределами, ведь он излучает радость, как может показаться с первого взгляда. Однако, мы знаем и другую сторону бразильца, за которую его очень сильно критикуют — спортивная агрессия, которую связывают с его тщеславием. Так или иначе, талант молодого футболиста невозможно игнорировать из-за его порой непонятного поведения на во время игры. Все мы знаем, что Винисиусу иногда даже достается неправомерная волна расистских оскорблений, с которыми он ведет свою борьбу, за что игрока стоит поддерживать, а не критиковать, ведь это вопрос, стоящий значительно выше футбольных предпочтений.

Пожалуй, без хейта тоже невозможно обойтись, если ты являешься одним из лучших в своем деле. Это также можно считать еще одной составляющей успеха любого спортсмена, находящегося на высоте. За примерами можно не ходить так далеко, ведь большинство из нас наблюдало за одной из лучших футбольных дуэлей в 21-м веке, а может и в истории футбола в целом: Лионель Месси против Криштиану Роналду. Но сейчас мы вернемся к Винисиусу Жуниору и попробуем вместе с вами в этом материале обсудить его попадание в символическую сборную прошлого года по версии нашей редакции и рассмотрим претензии бразильца на звание лучшего игрока мира.

Начнем с того, что сделаем краткий обзор успехов Винисиуса Жуниора в 2024 году в составе мадридского "Реала", лучшего клуба в мире в прошлом году. 24-летний бразильский вингер был ключевым игроком и одним из лидеров команды Карло Анчелотти. Его подвиг на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2023/24 помог "сливочным" добраться до финала самого престижного еврокубкового турнира, пройдя "Манчестер Сити" и "Баварию Мюнхен", а в важнейшей игре сезона Винисиус открыл счет матча против дортмундской "Боруссии", чем помог своей команде получить 15-й "ушастый кубок".

Вини завершил прошлую кампанию Лиги чемпионов с шестью голами и четырьмя ассистами в 10 матчах Лиги чемпионов. Только Гарри Кейн (12) непосредственно принял участие в большем количестве голов в этом соревновании.

"Винисиус, безусловно, заслуживает "Золотой мяч", без сомнения. Я думаю, что Вини получит "Золотой мяч" за то, что он сделал в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Для меня он тот, кто должен победить", — Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Винисиус также успел забить "Боруссии" в Лиге чемпионов, но на этот раз на этапе лиги. Бразилец стал автором шикарного хет-трика, который позволил испанскому гранду перевернуть эту игру с ног на голову, сначала уступая со счета 0:2, но в итоге одержав волевую победу, в которой три из пяти точных ударов в створ ворот "шмелей" были именно от Вини. Вспоминается его бешеный проход со своей половины поля до ворот соперника и филигранное завершение. Через несколько минут ему удается забить еще один гол, накрутив нескольких защитников немецкого клуба в штрафной площадке.

В общей сложности Вини принял участие в 44 матчах за клуб и национальную сборную Бразилии в прошлом календарном году, отметившись 34 голами и 18 результативными передачами, что является показателями высокого уровня игрока с точки зрения индивидуальных выступлений и своего вклада в результаты команды.

В Ла Лиге Винисиусу не удалось отличиться особой результативностью, закончив сезон на восьмой строчке в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Испании с 15 голами и оставив всю славу "пичичи" Артему Довбику.

Можно сделать довольно очевидный вывод, что этот сезон для Винисиуса был почти идеальным, но стоит посмотреть на его положение дел в сборной Бразилии. Здесь, пожалуй, есть проблема, которая вряд ли что-то изменит глобально, однако на нее стоит обратить внимание. В частности, из-за того, что Вини может ее решить уже в ближайшее время, доказав свою величину на международной футбольной арене.

Ожидания от сборной Бразилии на Копа Америка в 2024 году были значительно выше, учитывая уровень игры лидера сборной — Винисиуса. Однако "селесао", так и не показав зрелищную игру, вылетели уже в четвертьфинале от сборной Уругвая, в итоге занявшей третье место. Частично, вина лежит на герое данного материала, который даже не сыграл в том поединке, поскольку был вынужден пропустить игру из-за перебора желтых карточек. Без лидера команды всегда тяжело, но Вини стоит поработать над тем, чтобы действительно стать лидером своей национальной команды, что у него, пока что, получается не очень. Сейчас в его активе лишь 5 голов и 5 ассистов в 37 играх в составе сборной Бразилии. В этом аспекте ему действительно еще есть куда расти, и он действительно способен на это.

Тем не менее, индивидуальные награды на южноамериканском континенте все равно преследуют Винисиуса. Недавно он стал лучшим иберо-американским футболистом 2024 года по версии EFE. А эта награда для бразильца уже является третьей подряд.

???? OFFICIAL: Vini Jr has won the EFE Best Ibero-American player Award. pic.twitter.com/mPpBeUE1xM — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 31, 2024

И все же, что касается выигранных титулов, то стоит отметить, что вместе с мадридским "Реалом" Винисиус Жуниор выиграл пять трофеев в 2024 году: Чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Несмотря на скандал вокруг прошлогодней церемонии награждения "Золотого мяча", победу в которой в итоге, по результатам голосования, одержал Родри, Винисиус может похвастаться достаточным количеством других индивидуальных наград от различных организаций, признававших его, в частности, лучшим игроком мира.

"Винисиус проделал фантастическую работу, и, на мой взгляд, он заслуживал Золотой мяч в 2024 году, по моему мнению с ним поступили несправедливо, я говорю это абсолютно искренне и открыто. Они дали этот приз Родри, он тоже заслужил, но я думаю, что они должны были отдать его Вини, потому что он выиграл Лигу Чемпионов и забил в финале этого турнира. Когда кто-то заслуживает этот приз, вы должны отдать его тому, кто действительно его заслуживает", — сказал Криштиану Роналду во время церемонии награждения Globe Soccer Awards в этом году.

Со словами легендарной футбольной фигуры трудно спорить, ведь ему точно известно, что такое успех, и как трудно его достичь. Винисиус, например, и не пытался оспаривать такое мнение своего кумира, который неоднократно был признан лучшим игроком мира, в том числе и по версии издания France Football, которое ежегодно вручает награду "Золотой мяч", сказав, что если сам Роналду считает его лучшим в мире, значит так оно и есть. Скромность, как мы знаем, не является главной чертой каждого успешного спортсмена, тем более, если за спиной тернистый путь.

Итак, перейдем к списку наград Винисиуса: Лучший игрок мира в 2024 году по версии The Best FIFA, а также попадание в символическую сборную года по версии The Best FIFA; Игрок месяца в Ла Лиге в марте и ноябре 2024 года; Попадание в команду сезона по итогам сезона 2023/24 в Ла Лиге и Лиге чемпионов; Лучший игрок сезона 2023/24 в Лиге чемпионов; Золотой мяч Межконтинентального кубка ФИФА и звание лучшего игрока турнира в 2024 году; Попадание в символическую сборную FIFPRO в 2024 году; Звание лучшего нападающего и футболиста 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Винисиус не только превзошел своих конкурентов на церемонии награждения Globe Soccer Awards, но и показал свою важность в решающие для своей команды моменты. Стоит вспомнить недавний финал Межконтинентального кубка ФИФА, в котором он привел "Реал Мадрид" к победе, забив гол и отдав результативную передачу в финале против мексиканской "Пачуки", подтвердив свой статус уникального игрока, который способен изменить игру на самом высоком уровне в самый ответственный момент. Не каждый футболист может похвастаться такой стабильностью в важных поединках.

Невозможно спорить с тем фактом, что 2024 год стал золотым для Винисиуса Жуниора благодаря его впечатляющему списку индивидуальных наград. В этом году звездный бразилец, похоже, окончательно утвердил за собой статус одной из самых влиятельных фигур в мировом футболе. Нам лишь остается наслаждаться его игрой и в дальнейшем.

Казалось, что с приходом Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" Винисиус Жуниор может потерять свое качество игры из-за отсутствия химии в атаке "сливочных", однако звездный бразилец продолжает выступать на самом высоком уровне от матча к матчу, помогая французу адаптироваться в Испании, чтобы вместе идти к общей цели на клубном уровне.

Подводя итоги, можем сказать, что Винисиус Жуниор является безальтернативным вариантом на позицию левого вингера в нашей символической сборной 2024 года. Абсолютное большинство голосов было отдано именно за бразильца.