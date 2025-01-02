Немецкие СМИ назвали первые задания экс-тренера Ливерпуля на новой работе

Немецкие СМИ назвали первое задание экс-тренера "Ливерпуля" на новой работе.

По словам Bild, первым заданием Юргена Клоппа будет поездка в Зальцбург. В Австрии немецкий специалист познакомится со своей новой командой. Поездка запланирована на 6-7 января.

После Клопп отправится в Мюнхен, в немецкую штаб-квартиру "Ред Булл". Там он проведёт переговоры с футбольным директором Марио Гомесом.

12 января Юрген Клопп приедет в немецкий Коттавег, в котором состоится матч "Вердера" и "РБ Лейпцига". Там запланирована встреча с тренером "быков" Марко Розе.

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14 января Клоппа представят на пресс-конференции. В конце января немец отправится в бразильский клуб "РБ Брагантино", после посетит "Нью-Йорк Ред Буллз" на предсезонной подготовке. В середине февраля Юрген Клопп отправится в Токио в клуб "Омия Ардия".

Также запланирован визит в "ПСЖ" - в клубе "Ред Булл" владеет миноритарным пакетом акций.

Клопп отказался от посещения "Лидс Юнайтед", в котором "Ред Булл" основные спонсоры и миноритарные владельцы. Это связано из-за уважения к "Ливерпулю" - бывшему клубу немецкого тренера.

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Напомним, что с 1 января 2025 года Юрген Клопп стал глобальным руководителем футбола в спортивном проекте "Ред Булл"