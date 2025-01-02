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Трехкратный победитель Лиги чемпионов может присоединиться к чилийскому Коло-Коло

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Неожиданное место для продолжения карьеры

Трехкратный победитель Лиги чемпионов может присоединиться к чилийскому Коло-Коло

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кейлор Навас еще с лета находится в статусе свободного агента, когда у игрока завершился контракт с "ПСЖ". Немало было слухов об интересе к 38-летнему голкиперу со стороны таких клубов как "Сан-Диего" (МЛС), "Монца", "Гремио", но именно сейчас костариканец определился с новой командой.

Сообщается, что вратарь собирается присоединиться к чилийскому "Коло-Коло". Еще в начале декабря президент латиноамериканского клуба Анибаль Моса признал интерес к экс-футболисту "Реала" и "ПСЖ". Переговоры между двумя сторонами активизировались в последние дни, поскольку клуб активно искал голкипера после ухода основного игрока на этой позиции Брайана Кортеса.

Добавим, что в сезоне 2023/24 Кейлор Навас провел всего 6 матчей, из которых 2 сыграл на ноль, пропустив всего 7 мячей.

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Кейлор Навас Коло-Коло (Сантьяго)
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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