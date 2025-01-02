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Капитан Манчестер Юнайтед поздравил своего бывшего одноклубника с дебютным голом в новой лиге. Видео забитого мяча

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Капитан Манчестер Юнайтед поздравил своего бывшего одноклубника с дебютным голом в новой лиге. Видео забитого мяча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Юнайтед" поздравил своего бывшего одноклубника с дебютным голом в новой лиге.

По словам Mirror, Бруну Фернандеш был одним из игроков, который поздравил Хуана Мату с дебютным голом за "Вестерн Сидней Уондерерс".

В официальном аккаунте Instagram Австралийской футбольной лиги, полузащитник "Манчестер Юнайтед" прокомментировал видео с голом Маты.

"Годы идут, но волшебство никогда не исчезает @juanmatagarcia", сопроводив сообщение эмодзи с сердечком", - написал Фернандеш

Мата дебютировал за новый клуб в матче "Вестерн Сидней Уондерерс" 1 января против "Макартура". Матч закончился поражением со счётом 2:3.

Хуан Мата присоединился к австралийскому клубу в сентябре 2024 года свободным агентом.

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Хуан Мата Вестерн Сидней Уондерерс
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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