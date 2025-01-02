Капитан Манчестер Юнайтед поздравил своего бывшего одноклубника с дебютным голом в новой лиге. Видео забитого мяча
Помнит своих друзей
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" поздравил своего бывшего одноклубника с дебютным голом в новой лиге.
По словам Mirror, Бруну Фернандеш был одним из игроков, который поздравил Хуана Мату с дебютным голом за "Вестерн Сидней Уондерерс".
В официальном аккаунте Instagram Австралийской футбольной лиги, полузащитник "Манчестер Юнайтед" прокомментировал видео с голом Маты.
"Годы идут, но волшебство никогда не исчезает @juanmatagarcia", сопроводив сообщение эмодзи с сердечком", - написал Фернандеш
Мата дебютировал за новый клуб в матче "Вестерн Сидней Уондерерс" 1 января против "Макартура". Матч закончился поражением со счётом 2:3.
Хуан Мата присоединился к австралийскому клубу в сентябре 2024 года свободным агентом.
Популярное сейчас
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
- Немецкие СМИ назвали первые задания экс-тренера Ливерпуля на новой работе
- Протестующие в Грузии напомнили новому "президенту" футбольные времена. Фото и видео
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына