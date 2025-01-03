Делает свою работу, жаждет выиграть трофеи. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Нападающий

Накануне и уже после празднования Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Два года подряд нашу награду лучшему нападающему забирал форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. И вот, в 2024-м гегемония норвежского голеадора прервалась. Нашелся тот, кто выступал не просто сильнее, а стабильнее.

"Руни сказал мне, что Кейн — величайший игрок в истории сборной Англии. Я бы не стал с этим спорить". Гарри Невилл

На острие баварского копья всегда сиял либо самый настоящий топ-форвард (Герд Мюллер, Карл-Хайнц Румменигге, Мирослав Клозе, Роберт Левандовский), либо просто, как минимум, качественный нападающий (Клаудио Писарро, Лука Тони, Марио Гомес). И каждый из них брал с "Баварией" трофеи.

Гарри Кейну – 31 год. Любой уважающий себя футбольный болельщик знает, что один из самых классных форвардов в истории футбола пока не имеет в своей коллекции ни одного серьезного кубка.

"Баварии" был нужен Гарри Кейн, а Гарри Кейну была нужна "Бавария". В августе 2023-го англичанин сменил Лондон на Мюнхен. Обогатил господина Леви на 110 миллионов евро, а сам, абсолютно того не скрывая, отправился именно за трофеями.

И только ленивый в мае не пересылал друзьям мемы о том, что по итогам первого сезона в "Баварии" Кейн остался без "чашек". Мол, оказывается, проклят не "Тоттенхэм", а сам Гарри.

Ладно, долой злые шутки и подлую иронию. Все от себя зависящее форвард делал с самого первого дня в немецком гранде. Он сразу же начал демонстрировать, за какие качества его пригласили в стан "Die Roten".

Гол за голом, дубль за дублем, хет-трик за хет-триком, повторение уже установленных ранее в клубе успехов и эффектное оформление новых достижений. Вот буквально сходу, бац, и новый рекорд "Баварии" по количеству голов за первые 5 матчей в Бундеслиге.

Никто и не сомневался, что старт будет именно таким. Все понимали, что Кейн уже давно умеет на поле абсолютно всё. Пушка "Дармштадту" со своей половины постоянно выскакивает у всех нас в ленте. Еще бы, это лучший гол в предыдущем сезоне чемпионата Германии:

2024-й год ожидаемо стал для Кейна более комплексным. Куча вызовов: финиш дебютной кампании в новом клубе, старт второго сезона в "Баварии", а между ними летом – ЕВРО-2024 с Англией.

Уже в январе "Ураган" повторил рекорд Роберта Левандовского по количеству голов в первой половине сезона (22). Вплоть до мая на клубном уровне Гарри просто делал ровно то, зачем его позвали – исправно забивал голы, даже пробил для себя отметку в 400 "автографов" на профессиональном уровне.

По итогам розыгрыша Кейн попал в команды сезона Бундеслиги и ЛЧ, став лучшим бомбардиром что на локальной арене (36), что на европейской (8, наряду с Килианом Мбаппе).

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Один из тех мячей с пенальти влетел в ворота Андрея Лунина. Украинец чуть раньше времени дернулся в сторону, а Кейн хладнокровно отправил снаряд под противоположную штангу. Чуть позже Гарри в очередной раз напомнит нам всем о своих амбициях:

"Это большие игры. Атмосфера была невероятной. Это именно то, ради чего я сюда приехал, я хочу играть в больших матчах, проживать эти большие моменты".

Да уж, "Тоттенхэм" последних лет, мягко скажем, не мог помочь Кейну реализовывать его желания.

Итогом первой большой мюнхенской охоты стала Золотая бутса. В топ-5 чемпионатах Кейн настрелял больше всех голов в кампании-2023/24 (36). Никто не забивал столько же в своем первом сезоне Бундеслиги. Представьте, целых 60 лет в Германии держался рекорд Уве Зелера с 32 результативными ударами. Эх, если бы не феноменальный "Байер" Хаби Алонсо, то первый трофей, а именно Салатница, уже был бы в руках Кейна.

Летом 2024-го сборная Англии, как и 4 года назад, финишировала на ЕВРО под предводительством своего капитана всего лишь второй. Football's все еще не coming home.

Лично Кейн стал третьим английским игроком, забившим на четырех международных турнирах, вслед за Майклом Оуэном и Уэйном Руни. Также летом он стал первым футболистом "трех львов" и восьмым исполнителем в целом, оформившим 5+ голов на Мундиалях и ЕВРО.

Мяч в ворота Дании в группе – первый для Гарри на турнире, а точный выстрел в сетку Словакии уже в плей-офф – победный для команды. Также капитан отличился в полуфинале против Нидерландов, реализовав пенальти.

И снова осечка в решающий момент – в финале, как известно, триумф одержали испанцы. При этом Кейн и тут взял Золотую бутсу (при этом еще 5 футболистов забило по 3 мяча). А ведь еще можно и нужно вспомнить важнейшие 8+2 по системе "гол + пас" в квалификации на ЕВРО. Гарри вновь делал все от себя зависящее, но старания не окупились.

В сентябре Кейн провел свой сотый матч за сборную Англии, юбилей пришелся на встречу с Финляндией в домашнем поединке Лиги наций. 2:0 в пользу "трех львов", а дубль… в активе Гарри.

Естественно, он очень важен. Он – лидер. Открыто критикует партнеров, когда те не горят желанием ехать в национальную команду ввиду перенасыщенного календаря. Заявляет, что ЧМ-2026 не будет его последним международным турниром, хоть в 2028-м ему стукнет уже 35 лет. Он смотрит на то, как Роналду забивает 901-й гол и говорит, что "это вдохновляет играть как можно дольше".

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И в это верится. Кейн неплохо знаком по "Баварии" с Тухелем и ему точно есть что предложить наставнику. Уже следующий матч в футболке "трех львов" пройдет для Гарри под руководством Томаса. Немецкий тренер несколько дней назад официально приступил к своим обязанностям в сборной Англии.

Вы не поверите, но в текущей клубной кампании Кейн продолжает делать все то, что так хорошо умеет. Хоть уже и под руководством нового менеджера – Венсана Компани. Ключевые требования к Гарри особо не изменились, ему все так же нужно регулярно огорчать оппонентов голами.

Однако сам стиль "Баварии" стал более энергозатратным и интенсивным. Сам Кейн отметил, что в игре без мяча сейчас ему приходится больше прессинговать, четче перекрывать линии передач. Как подсказывает обозреватель Бундеслиги на сайте UA-Футбол Владимир Зуев, при Компани – это больше тот Кейн из "Тоттенхэма", "девятка с половиной", которая не только клепает голы, но и создает много шансов для партнеров.

"Ураган" уже успел расписаться в воротах всех команд Бундеслиги, с которыми ему довелось встретиться. С 33 голами Гарри стал самым забивным англичанином в ЛЧ, побив рекорд Уэйна Руни (30). В сентябре "Бавария" испепелила "Вердер" (5:0), а Кейн обогнал Джейдона Санчо и приобрел такой же статус в чемпионате Германии. В ноябре форвард трижды расписался в воротах "Аугсбурга" и, получается, вообще быстрее всех провел 50 мячей в Бундеслиге. Да-да, привет Холанду: Гарри выбил полтинник за 43 матча, Эрлинг – за 50.

Очевидно, что руководство мюнхенцев видит в англичанине закрытие вопроса в атаке "Баварии" на 3-4 года вперед, как минимум. Нет сомнений: если Кейн продолжит в плюс-минус том же духе без травм, то приблизится к наследию Левандовского.

Кстати, о травмах. К счастью, повреждения нашему герою не докучают. Он выпал на 10 дней в марте (голеностоп), пропустил 3 недели в мае (спина) и провалялся в лазарете первую половину декабря (мышечное повреждение).

В сравнении с предыдущими сезонами особой тенденции к ухудшению нет – и это радует. Кейн находится на пике баланса опыта и физики. Дальше первый показатель будет только преумножаться, а второй, к сожалению, только падать. Тем не менее, учитывая навыки диспетчера, Гарри способен на вторую молодость.

"Когда он только пришел в команду U-18 в возрасте 15 лет, то уже было видно, что это очень гибкий тактически футболист, он часто играл в полузащите. Помню, однажды я видел, как он действовал в роли опорного хавбека". Бывший тренер Кейна Алекс Инглторп

Сегодня же Кейн – фактически форвард без слабых мест. Умеет забивать головой, прекрасно ориентируется в штрафной площадке, способен не просто выступить стенкой для партнера в обыгрыше, а еще и сам любит оттянуться в глубину и выдать гениальный ассист. Из сезона в сезон Гарри отлично справляется со своей работой.

А также он в последнее время каждые 3 месяца в интервью журналистам выдает нечто очень однотипное, по шаблону: "Хочу выиграть кубки". Или же: "Я здесь для трофеев".

Так пускай же в 2025 году он получит заслуженное.