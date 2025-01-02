Звездный игрок Аль-Хиляля пропустил тренировку команды на зимних сборах
Об этом сообщил саудовский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар пропустил тренировку команды на зимних сборах.
Как сообщает клуб футболиста, бразилец отсутствовал на занятии из-за болей в животе.
Neymar Jr. was unable to attend the team’s training today due to experiencing stomach pain ???? pic.twitter.com/kwaW7P4GZj— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 2, 2025
Добавим, что Неймар в текущем сезоне из-за травм сыграл 2 матча - 42 минуты.
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