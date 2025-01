Звездный игрок Аль-Хиляля пропустил тренировку команды на зимних сборах

Звезда саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар пропустил тренировку команды на зимних сборах.



Как сообщает клуб футболиста, бразилец отсутствовал на занятии из-за болей в животе.

Neymar Jr. was unable to attend the team’s training today due to experiencing stomach pain ???? pic.twitter.com/kwaW7P4GZj