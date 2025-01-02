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Звездный игрок Аль-Хиляля пропустил тренировку команды на зимних сборах

Общие новости

Об этом сообщил саудовский клуб

Звездный игрок Аль-Хиляля пропустил тренировку команды на зимних сборах

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Звезда саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар пропустил тренировку команды на зимних сборах.

Как сообщает клуб футболиста, бразилец отсутствовал на занятии из-за болей в животе.

Добавим, что Неймар в текущем сезоне из-за травм сыграл 2 матча - 42 минуты.

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