Украина неудачно стартовала на ЧМ по медиафутболу, Интер в финале Суперкубка, и сорванный трансфер Зубкова. Главные новости за 2 января

Медийная сборная Украины "UA Steel" уступила в первом матче на турнире Kings World Cup Nations, организацией которого занимается бывший футболист "Барселоны" Жерар Пике.

Украинская команда, в составе которой играли Евгений Коноплянка, Денис Олейник и Денис Бойко, уступила сборной Турции с разгромным счетом - 5:0. Турнир Kings World Cup Nations проходит в Италии с 1-го по 12-е января по швейцарской системе. Следующий матч - 4 января, либо с Марокко, либо с Колумбией.

Вчера в Эр-Рияде состоялся матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором встречались "Интер" и "Аталанта". Несмотря на форму бергамасков, именно подопечные Симоне Индзаги выглядели фаворитами и этот статус они полностью оправдали. Обошлось без разгрома или неприличного счета, однако дубля Дензела Дюмфриза хватило, чтобы пройти в четвертый финал турнура подряд. Оба гола были забиты уже во втором тайме. В другом полуфинале встретятся "Ювентус" и "Милан" и сыграют они между собой уже сегодня.

"Шахтер" начнет подготовку ко второй части сезона 4 января. Именно в этот день у донецкого клуба стартуют учебно-тренировочные сборы. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, на зимних сборах с командой Марино Пушича будут тренироваться пятеро футболистов молодежного состава - двое вратарей и трое полевых игроков. Согласно данным источника, точно поедет капитан команды U-19 Николай Огарков, защитник Антон Дрозд и центрхав Виктор Цуканов.

Турецкий "Трабзонспор", который проявляет серьезный интерес к вингеру "Шахтера" и сборной Украины Александру Зубкову, приостановил переговоры по игроку. Как сообщают турецкие СМИ, такая позиция турецкого клуба вызвана тем, что "Шахтер" выставил слишком высокую, по мнению "Трабзонспора", сумму на игрока, а именно - 8 миллионов евро.

В "Трабзонспоре" считают, что им будет крайне сложно покрыть расходы на подписание Зубкова, из-за чего сейчас считается, что трансфер вряд ли состоится.

Регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" может привести к серьезным последствиям для Ла Лиги. Несколько клубов лиги угрожают обратиться в суд с требованием признать чемпионат недействительным, если Ла Лига пойдет на уступки "Барселоне" и позволит им зарегистрировать этих футболистов.

Другие клубы Ла Лиги утверждают, что такие действия "Барселоны" создают неравные условия конкуренции и подрывают авторитет лиги. Они считают, что если Ла Лига сделает исключение для "Барселоны", то и другие клубы также начнут требовать особых условий.

ЛНЗ прекратил сотрудничество с двумя игроками. Команду покидают защитник Александр Насонов и хавбек Сергей Шестаков. Насонов впервые подписал соглашение с "фиолетовыми" 25 марта 2021 года, но после начала полномасштабного вторжения некоторый период играл за границей.