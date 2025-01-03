Иранский футболист заплатит большой штраф из-за объятий с женщиной
Восток – дело тонкое
Зображення з відкритих джерел
Комитет по этике Федерации футбола Ирана оштрафовал защитника "Эстеглаля" Рамина Резаэяна за объятия.
По данным источника, болельщица зашла в клубный автобус и обняла игрока перед встречей с "Чадормалу" в чемпионате Ирана. 34-летний футболист присутствовал на заседании комитета по этике, где было решено оштрафовать его на 510 миллионов иранских риалов (около 12 тысяч долларов).
В Иране прикосновения между мужчинами и женщинами в общественных местах разрешены исключительно между родственниками. На счету защитника 63 матча за сборную Ирана. В Европе он играл за бельгийский "Остенде".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Khabaronline, Tarafdari
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
- Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику
- Трансфер Зубкова сорвался из-за финансовых запросов Шахтера. Известна сумма
- Немецкие СМИ назвали первые задания экс-тренера Ливерпуля на новой работе
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000