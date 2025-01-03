Иранский футболист заплатит большой штраф из-за объятий с женщиной

Комитет по этике Федерации футбола Ирана оштрафовал защитника "Эстеглаля" Рамина Резаэяна за объятия.

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По данным источника, болельщица зашла в клубный автобус и обняла игрока перед встречей с "Чадормалу" в чемпионате Ирана. 34-летний футболист присутствовал на заседании комитета по этике, где было решено оштрафовать его на 510 миллионов иранских риалов (около 12 тысяч долларов).

В Иране прикосновения между мужчинами и женщинами в общественных местах разрешены исключительно между родственниками. На счету защитника 63 матча за сборную Ирана. В Европе он играл за бельгийский "Остенде".