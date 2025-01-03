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Я и Трамп: футболист Вильярреала встретил Новый год в необычной компании

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Похоже, что слухи подтверждаются

Я и Трамп: футболист Вильярреала встретил Новый год в необычной компании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "желтой субмарины" Николя Пепе, ранее выступавший за английский "Арсенал", был замечен вместе с актрисой фильмов для взрослых Тианой Трамп.

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Футболист испанского клуба провел вместе Новый год со звездой "клубнички". Снимок пары в машине, где Тиана сидит за рулем и пытается говорить на французском, родном языке спортсмена, уже появился в интернете.

Впервые о романе между футболистом и американкой стало известно несколько месяцев назад. Актриса уже переехала жить к нему в резиденцию в Валенсии. В текущем сезоне ивуариец провел 11 матчей в Ла Лиге (1 гол).

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Источник:
gsm_hq
Опубликовал: Александр Симченко
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