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Без Роналду. Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории

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Два аргентинца, один бразилец

Без Роналду. Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, каких футболистов он причисляет к лучшим за всю историю.

"Для меня тройка лучших игроков в истории – это Месси, Пеле и Марадона", – цитирует португальца GiveMeSport.

Примечательно, что в этом трио не оказалось соотечественника и бывшего подопечного Моуринью в мадридском "Реале" - Криштиану Роналду.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Бураков
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