Без Роналду. Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории
Два аргентинца, один бразилец
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, каких футболистов он причисляет к лучшим за всю историю.
"Для меня тройка лучших игроков в истории – это Месси, Пеле и Марадона", – цитирует португальца GiveMeSport.
Примечательно, что в этом трио не оказалось соотечественника и бывшего подопечного Моуринью в мадридском "Реале" - Криштиану Роналду.
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Александр Бураков
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