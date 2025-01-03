Без Роналду. Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории

Легендарный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, каких футболистов он причисляет к лучшим за всю историю.

"Для меня тройка лучших игроков в истории – это Месси, Пеле и Марадона", – цитирует португальца GiveMeSport.

Примечательно, что в этом трио не оказалось соотечественника и бывшего подопечного Моуринью в мадридском "Реале" - Криштиану Роналду.