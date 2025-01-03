Роналду - о своем будущем: Я счастлив в Саудовской Аравии
Криштиану прокомментировал свои планы на 2025 год
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду в недавнем интервью прокомментировал о своем будущем.
"Я счастлив, моя семья также счастлива. Мы начали новую жизнь в Саудовской Аравии, в этой прекрасной стране. Здесь прекрасная жизнь и хороший уровень футбола. Для меня самое главное — оставаться профессионалом и продолжать упорно работать ради своего клуба. Я уважаю свой контракт с "Аль-Насром".
"Я очень хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов ради клуба. Я хочу помочь "Аль-Насру" выиграть как можно больше титулов. Я верю, что этот год будет удачным для нас", — цитирует Роналду журналист Бен Джейкобс.
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Напомним, что нынешний контракт 39-летнего Роналду с саудовским "Аль-Насром" действует до конца июня 2025 года.
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