Камбэки Реала и Милана, готовность Довбика и Цыганкова, заявление Салаха. Главные новости за 3 января

"Сливочным" пришлось отыгрываться. В первом тайме счет открыл Уго Дуро. Во второй половине встречи Беллингем не реализовал пенальти, Мбаппе забил, но из офсайда, а потому "сливочную компанию" пришлось спасать ветерану Модричу, хорват сравнял цифры на табло. Винисиус Жуниор получил красную карточку за толчок голкипера в спину сзади. Но в компенсированное время Джуд вырвал победу для "королевского" клуба.

"Юве" в который раз не удерживает преимущество в счете, на этот раз хватило всего 5 минут. Сержиу Консейсау стартовал во главе "Милана" с важного успеха. "Россонери" в полуфинале одержали волевую победу над "Старой Синьорой". Оба забитых гола миланцев пришлись на вторую половину встречи.

Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал громкое заявление во время эксклюзивного интервью для Sky Sports, в котором он намекнул, что 2025 год для него может стать последним в составе "красных": "Будет ли этот год последним для меня в "Ливерпуле"? На данный момент, все идет к этому. За последние полгода переговоров с клубом прогресса нет".

"Динамо" официально объявило, что 21-летний защитник команды Навин Малыш и 18-летний полузащитник юношеской команды U-19 Александр Шевченко отправляются в аренду в "Ворсклу". Соответствующее соглашение было достигнуто между клубами. Срок аренды обоих игроков – до конца этого сезона. Также "Ворскла" сообщила, что оба новичка поедут на зимние сборы в Турцию.

Недавно украинец пропустил одну из тренировок команды, но сейчас Артем в полном порядке и готов помочь коллективу в важном матче. Напомним, что матч между "Ромой" и "Лацио" в рамках 19-го тура Серии А состоится уже 5-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков уже начал работу в общей группе команды. Испанский клуб провел первую тренировку в 2025 году, и в ней активное участие принимал украинец, который пропустил много матчей в ноябре и декабре из-за травмы. Цыганков сыграл в этом сезоне всего 10 матчей за "Жирону", в которых забил один гол и отдал один ассист.