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Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере

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Было сложно выделить одного

Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере

CNN

Новина українською

Нападающий Лео Месси рассказал о том, кого из голкиперов считает лучшими в своей карьере.

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"Лучший вратарь? Я играл против многих, но чтобы выбрать конкретно одного..., я бы назвал Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера. Я не знаю, так много вратарей, но они двое лучшие. Также добавлю сюда Икера Касильяса", — сказал Месси.

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Источник:
givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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