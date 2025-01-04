Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере
Было сложно выделить одного
CNN
Нападающий Лео Месси рассказал о том, кого из голкиперов считает лучшими в своей карьере.
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"Лучший вратарь? Я играл против многих, но чтобы выбрать конкретно одного..., я бы назвал Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера. Я не знаю, так много вратарей, но они двое лучшие. Также добавлю сюда Икера Касильяса", — сказал Месси.
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Источник:givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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