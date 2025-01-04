Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере

Нападающий Лео Месси рассказал о том, кого из голкиперов считает лучшими в своей карьере.

"Лучший вратарь? Я играл против многих, но чтобы выбрать конкретно одного..., я бы назвал Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера. Я не знаю, так много вратарей, но они двое лучшие. Также добавлю сюда Икера Касильяса", — сказал Месси.