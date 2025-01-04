Месси получит награду от Байдена

37-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси будет награжден медалью свободы от президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена. К слову, это самая высокая государственная награда в США, которую может получить гражданский человек.

Месси получит медаль за поддержку программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через собственный фонд. Также футболист является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В 2024-м году Месси сыграл за "Интер Майами" 26 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 22 ассиста.