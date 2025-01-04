Месси получит награду от Байдена
Количество наград не бывает большим
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37-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси будет награжден медалью свободы от президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена. К слову, это самая высокая государственная награда в США, которую может получить гражданский человек.
Месси получит медаль за поддержку программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через собственный фонд. Также футболист является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.
В 2024-м году Месси сыграл за "Интер Майами" 26 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 22 ассиста.
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Источник:www.goal.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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