Так играть нельзя. Сборная Украины по медиафутболу чуть не пропустила максимально глупый гол. Видео

В матче против сборной Марокко при счёте 0:1 футболист сборной Украины побежал в атаку. Марокканец хорошо отработал в защите, и украинец пробил мимо ворот.

После вратарь африканской сборной отдал передачу на полевого футболиста, который побежал к воротам Украины. Футболист пытался отобрать мяч, но соперник подошёл к воротам и пробил. Вратарь лишь в последний момент выбил мяч с линии ворот.

Напомним, первый матч против Турции сборная Украины по медиафутболу проиграла со счётом 0:5.