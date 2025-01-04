Так играть нельзя. Сборная Украины по медиафутболу чуть не пропустила максимально глупый гол. Видео
Ещё этого не хватало
Фото: instagram.com/ua_steel_
В матче против сборной Марокко при счёте 0:1 футболист сборной Украины побежал в атаку. Марокканец хорошо отработал в защите, и украинец пробил мимо ворот.
После вратарь африканской сборной отдал передачу на полевого футболиста, который побежал к воротам Украины. Футболист пытался отобрать мяч, но соперник подошёл к воротам и пробил. Вратарь лишь в последний момент выбил мяч с линии ворот.
January 4, 2025
Напомним, первый матч против Турции сборная Украины по медиафутболу проиграла со счётом 0:5.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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