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Опубликован рейтинг клубов со средней посещаемостью в лигах. Лидирует команда не из Европы

Общие новости

Неожиданный результат

Опубликован рейтинг клубов со средней посещаемостью в лигах. Лидирует команда не из Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский "Ривер Плейт" возглавил список коллективов с лучшей средней посещаемостью в 2024 году в матчах национального чемпионата (84 025 зрителей). В топ-3 также вошли дортмундская "Боруссия" (81 365) и "Бавария" (75 000).

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Также высокие показатели у "Манчестер Юнайтед" и "Интера" (73 701 и 73 525 соответственно). Далее расположились "Реал" Мадрид (73 472), "Милан" (72 091), "Рома" (62 778), "Вест Хэм" (62 385) и "Марсель" (61 376).

Больше всего в топ-20 представителей Германии – 6 коллективов, включая "Шальке" и "Гамбург", которые выступают во Второй бундеслиге. Еще 5 команд представляют АПЛ, три – Серию А. 19-ю позицию занимает "Бенфика" (56 635).

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Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Марсель Манчестер Юнайтед Милан Гамбург Ривер Плейт Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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