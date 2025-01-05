"3-4 команды могли бы бороться за места в ЛЧ": Пиоли приятно удивлен уровнем саудовского футбола

Стефано Пиоли отметил высокий уровень чемпионата Саудовской Аравии.

“Оно [качество] лучше, чем я думал. Шесть или семь команд могли бы быть конкурентоспособными в Серии А, три-четыре – бороться за места в Лиге чемпионов. Сначала в "Аль-Насре" я не сильно давил, потом мы понемногу стали привлекать игроков, которых хотели", – заявил главный тренер команды из Эр-Рияда.