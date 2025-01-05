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"3-4 команды могли бы бороться за места в ЛЧ": Пиоли приятно удивлен уровнем саудовского футбола

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Экс-наставник Милана оценил Про-лигу

"3-4 команды могли бы бороться за места в ЛЧ": Пиоли приятно удивлен уровнем саудовского футбола

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Стефано Пиоли отметил высокий уровень чемпионата Саудовской Аравии.

“Оно [качество] лучше, чем я думал. Шесть или семь команд могли бы быть конкурентоспособными в Серии А, три-четыре – бороться за места в Лиге чемпионов. Сначала в "Аль-Насре" я не сильно давил, потом мы понемногу стали привлекать игроков, которых хотели", – заявил главный тренер команды из Эр-Рияда.

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Итальянский специалист возглавил аравийский коллектив в середине сентября 2024 года. Под его руководством "желто-синие" одержали 11 побед в 17 матчах. После 13-го тура чемпионата "Аль-Наср" замыкает топ-4.

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Источник:
La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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