У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира
Португалец покинул Сан-Сиро неделю назад
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Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сейчас находится без работы после увольнения из "Милана".
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Турецкий журналист Фират Гюнаер утверждает, что на него обратил внимание "Бешикташ", который ищет наставника после отставки Джованни ван Бронкхорста. Впрочем, фаворитом в борьбе за этот пост считают хорватского специалиста Славен Билич. Также в списке претендентов Резван Луческу, Нико Ковач, Рогер Шмидт и Винченцо Монтелла.
Португальский специалист возглавлял "россонери" с июня по декабрь. Под руководством Фонсеки ломбардийцы одержали 12 побед в 24 матчах. Наибольший процент викторий у Паулу был во время работы в донецком коллективе (74,82%).
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