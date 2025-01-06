У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сейчас находится без работы после увольнения из "Милана".

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Турецкий журналист Фират Гюнаер утверждает, что на него обратил внимание "Бешикташ", который ищет наставника после отставки Джованни ван Бронкхорста. Впрочем, фаворитом в борьбе за этот пост считают хорватского специалиста Славен Билич. Также в списке претендентов Резван Луческу, Нико Ковач, Рогер Шмидт и Винченцо Монтелла.

Португальский специалист возглавлял "россонери" с июня по декабрь. Под руководством Фонсеки ломбардийцы одержали 12 побед в 24 матчах. Наибольший процент викторий у Паулу был во время работы в донецком коллективе (74,82%).