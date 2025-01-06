Экс-игрок Реала: Мне совсем не нравится новый формат клубного чемпионата мира по футболу

Этим летом состоится Клубный чемпионат мира по футболу, где примут участие 32 команды из шести конфедераций. Многие спортсмены и тренеры раскритиковали проведение нового формата такого турнира, в основном обращая внимание на большое количество матчей, которое игроки проведут в течение сезона. Также остался недоволен проведением такого соревнования и экс-игрок "Реала" Хорхе Вальдано.

"Мне совсем не нравится новый формат клубного чемпионата мира по футболу. Я чувствую себя слишком связанным с традициями для этого. А это значит, что надо уважать точку зрения болельщиков. Они не любят, когда их беспокоят изменениями в существующих соревнованиях или созданием новых турниров. Появляется контраст между примитивным и современным футболом, и современный футбол побеждает. Бизнес стал настолько большим, что навязывает свои условия футболу и пытается цивилизовать то, что изначально было дикой и примитивной игрой", - цитирует Вальдано Marca.

Отметим, что Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года будет проходить с 15 июня по 13 июля в США.