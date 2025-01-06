Легендарный экс-нападающий Барселоны возглавит экзотическую сборную
Эта сборная находится на 127-м месте в рейтинге ФИФА
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Легендарный бывший нападающий "Барселоны" и "Аякса" Патрик Клюйверт возглавит азиатскую сборную, которая занимает 127-е место в рейтинге ФИФА.
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 48-летний голландец станет новым главным тренером Индонезии. Отмечается, что его контракт будет рассчитан на два года с возможностью его продления на еще два года. Презентация нового руководителя сборной состоится 12-го января.
Также в сообщении говорится о том, что главной целью для Клюйверта станет квалификация на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США.
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Отметим, что сборная Индонезии сейчас занимает третье место в отборочной группе на ЧМ-2026, набрав шесть очков после шести сыгранных туров. Команды, которые займут первые два места напрямую попадают в групповой этап мундиаля.
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