Легендарный экс-нападающий Барселоны возглавит экзотическую сборную

Легендарный бывший нападающий "Барселоны" и "Аякса" Патрик Клюйверт возглавит азиатскую сборную, которая занимает 127-е место в рейтинге ФИФА.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 48-летний голландец станет новым главным тренером Индонезии. Отмечается, что его контракт будет рассчитан на два года с возможностью его продления на еще два года. Презентация нового руководителя сборной состоится 12-го января.

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Также в сообщении говорится о том, что главной целью для Клюйверта станет квалификация на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США.

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Отметим, что сборная Индонезии сейчас занимает третье место в отборочной группе на ЧМ-2026, набрав шесть очков после шести сыгранных туров. Команды, которые займут первые два места напрямую попадают в групповой этап мундиаля.