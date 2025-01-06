Чемпион мира 1986 года о развитии футбола в будущем: Ни одна академия еще не смогла воспроизвести то, чему научила игрока улица

Хорхе Вальдано в прошлом веке поиграл за такие клубы, как "Ньюэллс Олд Бойз", "Алавес", "Сарагоса" и "Реал". Наибольшим достижением в его спортивной карьере была победа на Чемпионате мира-1986 в составе сборной Аргентины. Экс-нападающий "Реала" в интервью Suddeutsche Zeitung поделился своими мыслями относительно того, в каком направлении будет двигаться футбол в будущем.

"Мне кажется, он будет развиваться более академично. Это то, что воплощают Килиан Мбаппе и, прежде всего, Эрлинг Холанд. Это почти роботизированная фигура, которая впечатляет, но имеет другой бэкграунд, чем все, кто был до него. Когда я еще играл в футбол, я всегда говорил, что единственное, чего мне не хватало как футболисту - это сантиметров. Теперь появляется кто-то, кто выше меня на 15 сантиметров, и, о чудо, в нем нет ничего лишнего. Наоборот. Он использует свои физические данные в свою пользу. Но как бы я ни верил, что это задает направление, ни одна академия еще не смогла воспроизвести то, чему научила улица.

Улица всегда была пристанищем разнообразия. На тех, кто отличался от других, смотрели по-другому. Тот, кто выделялся в моем городе, зарабатывал репутацию, которая помогала ему не только в провинции, но и когда он хотел попасть в паб на углу. С другой стороны, академии делают посредственных игроков лучше, а отличных - хуже. Тренеры слишком много вмешиваются в тренировки. А мы слишком настаивали на игре с максимум одним-двумя касаниями мяча. Это происходило за счет таких важных факторов, как прорыв и финты. И это при том, что на сегодня в футболе есть только один элемент, которому тактика не может противодействовать: один игрок опережает другого индивидуальным действием и таким образом создает новую ситуацию", - заявил Хорхе Вальдано.