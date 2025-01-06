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Легенда Ливерпуля готовится стать дедушкой

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Радостной новостью дочь Стивена поделилась в Instagram

Легенда Ливерпуля готовится стать дедушкой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Аль-Иттифак" и легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард готовится стать дедушкой.

Эту новость сообщила его дочь Лилли, которая ожидает первенца. Радостным событием она поделилась со своими подписчиками в Instagram, опубликовав фотографию, на которой изображены: дневник беременности, два положительных теста, снимки УЗИ и маленькие детские ботиночки.

Стивен Джеррард под сообщением дочери оставил комментарий: "Мы не можем дождаться. Это замечательная новость. Поздравляем вас, мы вас любим!".

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