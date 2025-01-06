Робби Кин стал главным тренером Ференцвароша
Официально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ирландский специалист Робби Кин назначен главным тренером венгерского "Ференцвароша". Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.
Кин заменил на этом посту Паскаля Янсена, контракт которого с венгерским грандом завершился 31 декабря.
Для Робби "Ференцварош" станет вторым клубом в тренерской карьере. Ранее специалист возглавлял израильский "Маккаби Тель-Авив", с которым выиграл чемпионат Израиля.
???? Announcement: Robbie Keane is the new head coach of Ferencváros.???????? pic.twitter.com/dwr11oGpqY— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) January 6, 2025
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Источник:Ferencvárosi
Опубликовал: Екатерина Власова
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