Робби Кин стал главным тренером Ференцвароша

Ирландский специалист Робби Кин назначен главным тренером венгерского "Ференцвароша". Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

Кин заменил на этом посту Паскаля Янсена, контракт которого с венгерским грандом завершился 31 декабря.

Для Робби "Ференцварош" станет вторым клубом в тренерской карьере. Ранее специалист возглавлял израильский "Маккаби Тель-Авив", с которым выиграл чемпионат Израиля.

???? Announcement: Robbie Keane is the new head coach of Ferencváros.???????? pic.twitter.com/dwr11oGpqY