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Робби Кин стал главным тренером Ференцвароша

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Робби Кин стал главным тренером Ференцвароша

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ирландский специалист Робби Кин назначен главным тренером венгерского "Ференцвароша". Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

Кин заменил на этом посту Паскаля Янсена, контракт которого с венгерским грандом завершился 31 декабря.

Для Робби "Ференцварош" станет вторым клубом в тренерской карьере. Ранее специалист возглавлял израильский "Маккаби Тель-Авив", с которым выиграл чемпионат Израиля.

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Робби Кин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Ferencvárosi
Опубликовал: Екатерина Власова
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