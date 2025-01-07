Обладатель Золотого мяча в составе Ювентуса получит руководящую должность в одном из саудовских топ-клубов
Вскоре состоится официальное объявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок туринского "Ювентуса" и обладатель Золотого мяча 2003 года Павел Недвед получит руководящую должность в одном из саудовских топ-клубов.
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, уже в ближайшее время легендарный чешский экс-футболист станет новым спортивным директором саудовского "Аль-Шабаба".
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Последним местом работы 52-летнего Недведа был "Ювентус", в котором он занимал должность вице-президента клуба в период с 2015 года по 2022 год. Он работал в системе клуба с 2010 года.
Добавим, что "Аль-Шабаб" сейчас занимает шестое место в саудовской Про-лиге.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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