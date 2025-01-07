Самый титулованный клуб Китая потерял статус профессионального из-за долгов

"Гуанчжоу", восьмикратный чемпион, прекращает выступления на профессиональном уровне. Такое решение было принято Китайской футбольной ассоциацией из-за серьезных финансовых проблем клуба.

Как сообщает Reuters, "Гуанчжоу" не смог получить лицензию на участие в следующем сезоне из-за большой задолженности. Несмотря на все усилия, команде так и не удалось решить финансовые проблемы.