Самый титулованный клуб Китая потерял статус профессионального из-за долгов
Приносим самые искренние извинения болельщикам (с)
Reuters
"Гуанчжоу", восьмикратный чемпион, прекращает выступления на профессиональном уровне. Такое решение было принято Китайской футбольной ассоциацией из-за серьезных финансовых проблем клуба.
Как сообщает Reuters, "Гуанчжоу" не смог получить лицензию на участие в следующем сезоне из-за большой задолженности. Несмотря на все усилия, команде так и не удалось решить финансовые проблемы.
"Мы сожалеем, что не смогли этого сделать, поэтому приносим самые искренние извинения болельщикам и людям из всех слоев общества, которые поддерживают клуб", - говорится в заявлении.
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Источник:reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
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