Марсель подписал договор с центрбеком, который ранее выступал за Аль-Иттихад
Официально
"Марсель" объявил о подписании контракта с 27-летним центральным защитником Луисом Фелипе.
Детали сделки не разглашаются, однако известно, что контракт игрока рассчитан до 2026 года. Фелипе перешел в "Марсель" на правах свободного агента после того, как закончился договор с саудовским "Аль-Иттихад".
????️ ???? ???? ???? ???????????????????????????????????? ☀️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2025
Le joueur 0️⃣0️⃣4️⃣ ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ???????? rejoint le Peuple Bleu&Blanc ????⚪️
Plus d'infos ???? https://t.co/vddQrUY31V pic.twitter.com/zLDmq6YHIB
Фелипе перешел из "Бетиса" в "Аль-Иттихад" в сентябре 2023 года за 22 млн евро. Всего за саудовский клуб футболист провел 28 матчей.
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