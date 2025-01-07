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Марсель подписал договор с центрбеком, который ранее выступал за Аль-Иттихад

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Марсель подписал договор с центрбеком, который ранее выступал за Аль-Иттихад

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"Марсель" объявил о подписании контракта с 27-летним центральным защитником Луисом Фелипе.

Детали сделки не разглашаются, однако известно, что контракт игрока рассчитан до 2026 года. Фелипе перешел в "Марсель" на правах свободного агента после того, как закончился договор с саудовским "Аль-Иттихад".

Фелипе перешел из "Бетиса" в "Аль-Иттихад" в сентябре 2023 года за 22 млн евро. Всего за саудовский клуб футболист провел 28 матчей.

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Марсель Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Луис Фелипе
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Источник:
ОМ
Опубликовал: Екатерина Власова
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