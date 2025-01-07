"Это было бы невероятно". Неймар - о возможности воссоединения с Месси и Суаресом
Игрок не исключает возможности снова сыграть в одном клубе со своими бывшими партнерами по Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Неймар поделился своими мыслями относительно возможности воссоединения с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Бразилец признался, что было бы невероятно снова сыграть в одной команде со своими бывшими партнерами.
"Воссоединение с Месси и Суаресом было бы невероятным! Они мои друзья, и мы до сих пор поддерживаем связь. Возродить это трио было бы захватывающе. Я счастлив в "Аль-Хиляле", но в футболе никогда ничего не знаешь наверняка", - сказал футболист.
Добавим, что Неймар в текущем сезоне из-за травм сыграл 2 матча - 42 минуты.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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Kalina ua (Sumy)
07.01.2025 в 21:23
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