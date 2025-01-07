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"Это было бы невероятно". Неймар - о возможности воссоединения с Месси и Суаресом

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Игрок не исключает возможности снова сыграть в одном клубе со своими бывшими партнерами по Барселоне

"Это было бы невероятно". Неймар - о возможности воссоединения с Месси и Суаресом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар поделился своими мыслями относительно возможности воссоединения с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Бразилец признался, что было бы невероятно снова сыграть в одной команде со своими бывшими партнерами.

"Воссоединение с Месси и Суаресом было бы невероятным! Они мои друзья, и мы до сих пор поддерживаем связь. Возродить это трио было бы захватывающе. Я счастлив в "Аль-Хиляле", но в футболе никогда ничего не знаешь наверняка", - сказал футболист.

Добавим, что Неймар в текущем сезоне из-за травм сыграл 2 матча - 42 минуты.

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Лионель Месси Неймар Луис Суарес Барселона Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
07.01.2025 в 21:23
Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор + Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни + Луи́с Альбе́рто Суа́рес Ди́ас --->> більше 106 років,;
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Комментарии 1
avatar
Kalina ua (Sumy)
07.01.2025 в 21:23
Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор + Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни + Луи́с Альбе́рто Суа́рес Ди́ас --->> більше 106 років,;
Ответить
0
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