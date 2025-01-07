"Это было бы невероятно". Неймар - о возможности воссоединения с Месси и Суаресом

Неймар поделился своими мыслями относительно возможности воссоединения с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Бразилец признался, что было бы невероятно снова сыграть в одной команде со своими бывшими партнерами.

"Воссоединение с Месси и Суаресом было бы невероятным! Они мои друзья, и мы до сих пор поддерживаем связь. Возродить это трио было бы захватывающе. Я счастлив в "Аль-Хиляле", но в футболе никогда ничего не знаешь наверняка", - сказал футболист.