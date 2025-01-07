"Саудовская лига лучше Лиги 1". Неймар соглашается с Роналду

Левый вингер "Аль-Хиляля" Неймар согласился с Криштиану Роналду, который сказал, что Саудовская профессиональная лига превосходит французскую Лигу 1.

"Я согласен с Криштиану. Я думаю, что Саудовская лига лучше Лиги 1. Уровень Саудовской профессиональной лиги растет, игроки также лучше.

Но Лига 1 имеет свои сильные стороны. Это чемпионат очень высокого уровня. Я это хорошо знаю", - сказал бразилец.