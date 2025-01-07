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"Саудовская лига лучше Лиги 1". Неймар соглашается с Роналду

Общие новости

Неймар поддержал Роналду

"Саудовская лига лучше Лиги 1". Неймар соглашается с Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

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Левый вингер "Аль-Хиляля" Неймар согласился с Криштиану Роналду, который сказал, что Саудовская профессиональная лига превосходит французскую Лигу 1.

"Я согласен с Криштиану. Я думаю, что Саудовская лига лучше Лиги 1. Уровень Саудовской профессиональной лиги растет, игроки также лучше.

Но Лига 1 имеет свои сильные стороны. Это чемпионат очень высокого уровня. Я это хорошо знаю", - сказал бразилец.

Напомним, что Неймар играл за "ПСЖ" с 2017 года, а покинул французскую команду летом 2023 года и присоединился к "Аль-Хилялю".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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