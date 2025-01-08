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Лидер Галатасарая получил нового тренера в сборной

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Лидер Галатасарая получил нового тренера в сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер турецкого "Галатасарая" получил нового тренера в сборной.

Нигерия, в которой играет Виктор Осимхен, объявила о новом тренере сборной. Им стал Эрик Челль.

У Челля уже был опыт работы в сборной. В мае 2022 года он стал тренером национальной команды Мали. В 21-м матче он одержал 13 побед и 5 матчей сыграл вничью.

13 июня 2024 года он ушёл из африканской сборной.

Также тренер параллельно продолжит работать в алжирском "МК Оран", тренером которого он стал 9 октября 2024 года и провёл с клубом 11 матчей.

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Сборная Нигерии в группе отбора на Чемпионат Мира 2026 занимает 5-е место набрав 3 очка после 4-х матчей. Ближайший матч национальная команда сыграет против Руанды 19 марта.

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Нигерия
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Источник:
NFF
Опубликовал: Владислав Прийменко
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