Лидер Галатасарая получил нового тренера в сборной
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер турецкого "Галатасарая" получил нового тренера в сборной.
Нигерия, в которой играет Виктор Осимхен, объявила о новом тренере сборной. Им стал Эрик Челль.
NFF appoints Éric Chelle as Head Coach of the Super Eagles pic.twitter.com/f3riZUo1f9— The NFF ???????? (@thenff) January 7, 2025
У Челля уже был опыт работы в сборной. В мае 2022 года он стал тренером национальной команды Мали. В 21-м матче он одержал 13 побед и 5 матчей сыграл вничью.
13 июня 2024 года он ушёл из африканской сборной.
Также тренер параллельно продолжит работать в алжирском "МК Оран", тренером которого он стал 9 октября 2024 года и провёл с клубом 11 матчей.
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Сборная Нигерии в группе отбора на Чемпионат Мира 2026 занимает 5-е место набрав 3 очка после 4-х матчей. Ближайший матч национальная команда сыграет против Руанды 19 марта.
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